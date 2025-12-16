「酥麻感」台中男迷上越式洗頭＂采耳＂ 耳道長霉求助
越式洗頭采耳服務因舒適感而風靡台灣，但可能隱藏健康風險！台中一名男子因迷上該服務，竟導致耳道長霉菌而就醫。耳鼻喉科醫生陳亮宇指出，霉菌感染嚴重恐破壞耳膜需動手術，建議民眾可自備工具給店家使用，降低交叉感染風險。專家呼籲，采耳雖舒服，仍需留意服務衛生，避免身體健康遭殃。
台中一名民眾迷上越式洗頭采耳服務，很常去洗，疑似因此耳道長出霉菌，聽力一度受到影響而就醫求助。耳鼻喉科醫生陳亮宇指出，當時病患來就診時，兩耳道霉菌感染，若不妥善治療，嚴重時可能導致耳膜破裂需要手術。醫生建議，喜愛采耳服務但擔心感染風險的民眾，可考慮自備工具給店家使用，以降低交叉感染的可能性。
耳鼻喉科醫生陳亮宇解釋，該名病患的耳道內有大量分泌物和霉菌，使原本應該順暢的耳道變得堵塞。這些霉菌和分泌物會讓病患的耳朵又癢又濕，整個耳道塞住後會感到耳朵悶悶的，進而影響聽力。陳亮宇表示，耳道內有許多神經，非常敏感，這也是為何許多人會喜歡采耳時那種酥酥麻麻的感覺。
陳亮宇進一步指出，采耳服務若消毒不完全、施力過度不恰當，或是當耳垢過硬時，清理過程可能會造成耳朵受傷，增加耳道霉菌感染的機率，同時強調，霉菌的菌絲會生長到外耳道內，需要反覆滴藥和清創，治療時間可能長達一至兩個月，而且由霉菌感染引起的耳霉菌症除了會造成耳鳴外，若不積極治療，嚴重耳膜破裂要開刀時，修復期會更長。
一般越式洗髮(非當事)業者通常使用三種采耳工具：雲刀、耳扒和絨毛。這些工具使用完畢後，業者會進行清洗和消毒。棉花棒為一次性使用後即丟棄，而鐵製和毛製的采耳工具則會用食鹽水清洗後放入紫外線消毒箱，其中毛製工具還需額外用洗髮精清洗風乾，重複消毒。一位非當事業者表示，工具用完就會消毒，紫外線消毒箱大約需要30分鐘，而會直接接觸耳朵的耳扒則會先用生理食鹽水消毒。除了越式洗髮店外，理髮店和采耳專門店也提供采耳服務，但每間店的標準作業流程各不相同。陳亮宇建議，對采耳服務有疑慮或擔心感染風險的敏感者，若仍喜歡采耳體驗，可考慮自備一組工具給店家使用，以降低感染風險。
