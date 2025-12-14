酥麻變發霉？他越式洗頭玩過頭 耳朵癢爆掏出滿滿黴菌

越式洗頭風行全台，但掏耳服務潛藏健康風險。（示意圖／Pixabay）

近年來在台灣掀起一股「越式洗頭」熱潮，不少民眾慕名前往體驗傳統洗髮、頭皮按摩以及帶來酥麻感的掏耳朵服務。不過有耳鼻喉科醫師分享一名男子的就醫案例指出，沉迷體驗後反而引發耳朵黴菌感染，提醒大眾在享受服務時應留意衛生與工具消毒。

台中一名男子因好奇體驗越式洗頭服務，除洗髮與頭皮按摩外，也經常接受「掏耳朵」服務，並逐漸成為常客。沒想到約兩週後，他開始感覺耳朵悶悶不適且癢到難耐，求診耳鼻喉科診所時才發現雙耳竟長滿黴菌。

該診所院長、耳鼻喉科醫師 陳亮宇 分享該名患者狀況時表示：「沒看不知道，一看嚇一跳」，經檢查發現男子雙耳皆有黴菌滋生。他推測可能是前一位有黴菌感染的顧客留下病原，且店家未徹底清潔與消毒使用的工具，導致黴菌傳染至下一位顧客。

陳亮宇指出，耳部黴菌感染「並不好治療」，需透過點耳滴劑等藥物治療及清理，一般可能需要 1至2個月 才有辦法控制症狀。他也提醒民眾，享受越式洗頭與掏耳等服務前，應先確認店家環境及工具消毒是否完備，避免健康受到影響。

此外，他也提醒常自行挖耳朵的民眾提高警覺，一旦外耳道出現刮傷或破皮，就有可能成為細菌或黴菌感染的入口。

至於日常若耳朵不慎進水該如何處理，陳亮宇提供兩個實用方法：一是使用吹風機設定「涼風」模式，從耳道外緣輕輕吹乾；二是將衛生紙一端捲成尖頭，慢慢探入耳道吸乾水分。他強調衛生紙質地柔軟，相較棉花棒不易推擠耳垢進入耳道或刮傷耳膜，更適合用來處理耳朵進水情形。





