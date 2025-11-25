酪梨綠主題色的26坪北歐風新成屋，留白與木質交織溫潤居所

編輯 游芷涵｜圖片提供 穆豐空間設計有限公司

這間 26 坪的北歐風新成屋，是一家四口的溫馨居所。設計師以柔和留白為主軸，運用溫潤木質與簡約的色系交織出自然、明亮又不失層次的空間語彙。從白色與木色的基調出發，點綴酪梨綠與海軍藍等飽和色塊，讓整體氛圍在靜謐與活力之間取得平衡，呈現出舒適而細膩的北歐生活感。



踏入玄關，設計師以西班牙花磚鋪陳地坪，為小巧的入口增添視覺焦點，也在簡約之中注入一抹活潑的層次。玄關與廚房之間的畸零角落，被巧妙規劃為污衣櫃與儲藏室，完整利用坪效；另一側鞋櫃延伸至公領域，轉化為開放式展示櫃，與餐廳的收納量體自然銜接，中間層板則成為展示杯具的區域。餐廳以木質與鐵件交織的餐桌作為中心，展現出北歐風的質樸感與俐落線條。廚房採一字型動線配置，選用義大利進口的海軍藍廚具，搭配方形中島，讓料理與互動更為流暢；半開放式的設計也讓光線自由流動，串聯客餐廳的視覺。客廳電視牆以留白手法呈現，突顯空間的純淨感；沙發背牆則延續餐廳牆面的酪梨綠主色，一路延伸至通往私領域的走道，形成連貫的色彩語境，為整體空間注入柔和而愉悅的節奏。

進入私領域後，整體色調轉為大地色與淡木質的溫潤層次，營造靜謐放鬆的休憩氛圍。主臥除了完善的衣櫃收納外，拉門後隱藏著獨立更衣室，兼顧實用與整潔；次臥則以整面收納量體結合木質立面，延續一致的語彙，使視覺更顯安定與舒心。

