酪梨綠日系親子空間放大術：寵物專屬層架×海量格柵書牆的日式休閒風設計

編輯 游芷涵｜圖片提供 禾光室內裝修設計有限公司

小編帶你看好宅

這間38坪的新成屋，以大面積的淺色木質作為空間的語彙，和柔和的灰色點綴在其中，輕輕鋪陳出柔和而清新的日式休閒風。寬闊的公領域讓家人的互動畫面自然而然展開，彷彿日常的時光，也在此變得更有溫度。



踏入方正寬敞的玄關，水磨石六角磚在腳下鋪陳細緻的節奏，格柵成為玄關的主題意象，而與置物櫃相鄰的隔屏，以長虹玻璃與木格柵拼接，呈現柔霧般的光影層次。公領域則延續木質溫潤的氣息，橫跨的樑以木皮修飾，使視覺線條更加一致而柔和。視線接著落在客廳，沙發背牆以酪梨綠輕描主調，恰如其分地為空間添上沉靜亮點。電視牆的特殊漆則與之相互呼應，讓質感在細節間悄悄堆疊；刻意壓低的設計，讓視野不受阻礙，搭配大片採光灑落，使整個公領域在明亮與開放中，自在地張開屬於家的呼吸。L 型臥榻柔和地串連起客廳與品茗室，彷彿在空間中劃出一條輕盈的動線；當陽光灑落，其上便成了品茗時最悠然的角落，安靜而溫暖。臥榻下方規劃的抽屜提供充足收納，而延伸至電視牆下的部分則以玻璃門片呈現，讓遙控訊號無阻通行，也兼具散熱效果，這些貼心細節都在不經意間貼近生活。臥榻向前延伸，將視線與動線一同引向書房。設計師以木框玻璃折門界定空間界線，平時敞開時，光線自由穿梭，使整體視覺更加通透；當想沈浸於獨處時，只需輕輕闔上門板，便擁有一份屬於自己的靜謐角落。書房中房子造型的壁龕增添幾分童趣，而展示櫃以木質搭配酪梨綠跳色，為空間帶來柔和卻不失個性的層次。

廣告 廣告

小編的最愛

臥室則回歸純粹，以素雅的留白與木質相伴，讓空間成為真正能放下日常的休憩之所。獨立更衣室收納功能完整，使生活井然有序，也使睡眠空間得以保持寧靜舒適。

禾光室內裝修設計有限公司／羅孝立+禾光設計團隊

地址：台北市信義區松信路216號1樓

電話：02-27455186

Email：herguangdesign@gmail.com

網站：http://www.herguang.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>禾光室內裝修設計有限公司

立即聯絡>>>禾光室內裝修設計有限公司