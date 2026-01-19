酪梨這樣吃狂降膽固醇！營養師揭3大陷阱 這樣挑才對
夏天好熱，想喝冰涼的飲料，又擔心含糖飲料不健康，「酪梨牛奶」成了熱門選擇。被譽為「超級食物」的酪梨，不僅美味，更有降三高、抗發炎等驚人好處。但營養師提醒，酪梨雖然健康，但若吃錯，反會變超胖且有身體負擔！究竟酪梨該怎麼挑、怎麼吃？專家一次解答。
酪梨是水果還是油脂？營養師揭「超級食物」3大好處
許多人以為酪梨是水果，但從營養學角度來看，它其實屬於「油脂類」。不過別擔心，酪梨富含的是有益健康的Omega-9單元不飽和脂肪酸，也就是所謂的「好油」。呂美寶營養師分享，正確食用酪梨有以下三大好處：
看更多：一天可以幾顆藍莓？專家大推藍莓最營養吃法 控血糖、護腦、降膽固醇
降三高、降膽固醇
研究發現，飲食中用酪梨的好油取代飽和脂肪，連續食用12周後，血膽固醇能顯著下降，有助於對抗三高問題。
助排便、養腸道
酪梨的油脂能幫助排便順暢，並提供飽足感。此外，它還能維持腸道菌叢的平衡，養出更多好菌。
抗發炎、滅身體的火
現代人常外食，容易攝取到不好的油脂或加工食品，導致身體慢性發炎。酪梨富含的Omega-9脂肪酸，就像身體的「滅火器」，能幫助對抗發炎反應。
酪梨怎麼挑才會又香又軟？3招教你從外觀看熟度
買回家的酪梨，到底熟了沒？呂美寶營養師傳授三招簡單的判斷方法，讓你不再切開才發現還沒熟！
看外觀顏色
大部分酪梨成熟時，外皮會從鮮綠色轉為紫黑色。不過，台灣有些品種成熟後仍是綠皮，所以顏色只能當作初步參考。
輕壓軟硬度
將酪梨放在手心，用拇指輕輕按壓。如果壓下去感覺偏硬，或是有彈性（QQ的），代表還需要再放幾天。如果壓下去不會回彈，就表示已經熟了，可以食用了。
看更多：飲料「加這個」竟能瘦身降膽固醇！醫大讚：低卡、控糖還能清腸
拔蒂頭看顏色
最準確的一招！輕輕拔掉酪梨頂端的蒂頭，觀察底下的顏色：
如果呈現鮮綠色或黃色，代表尚未熟透。
如果呈現紫黑色，就表示已經完全成熟，風味最佳！
酪梨愈吃愈胖？營養師警告3大「健康陷阱」
酪梨雖然好處多多，但如果食用方式錯誤，可能會掉入以下三個陷阱，反而對健康造成反效果：
陷阱1：分量過多，熱量爆表
酪梨畢竟是油脂，熱量不低。一杯500c.c.的酪梨牛奶，熱量約300至400大卡，相當於一碗半的白飯！營養師建議，如果是小顆的酪梨（約一個拳頭大），一天吃半顆就好；若是大顆的，建議控制在1/4到1/6顆。
陷阱2：搭配錯誤食物，好油加壞油
許多人吃酪梨沙拉時，除了酪梨，還會淋上厚厚的沙拉醬或凱薩醬，這等於是「油上加油」，吃下了更多不好的加工油脂。建議讓酪梨取代沙拉醬，搭配蔬菜、雞胸肉等蛋白質，才能吃得清爽又健康。
陷阱3：添加物藏高糖，好處全打消
外面賣的酪梨牛奶，為了增加風味，常會加入布丁、煉乳、果糖等高糖添加物。這些糖分不但會增加熱量，還會促進身體的發炎反應，完全抵銷了酪梨抗發炎的好處，讓健康效果大打折扣。
健康吃酪梨！營養師推薦2種聰明搭配法
想攝取酪梨的完整營養，又不想掉入健康陷阱？營養師推薦兩種簡單又美味的吃法：
酪梨豆漿：
想喝酪梨飲品時，不妨將牛奶換成無糖豆漿。豆漿是優質的植物性蛋白質，且不含飽和脂肪，搭配1/3顆酪梨打成飲品，營養又健康。
酪梨涼拌豆腐：
夏天沒胃口時，可以將酪梨切片，鋪在涼拌豆腐上，取代常見的皮蛋，再淋上一點醬油或哇沙米，口感清爽滑順，是一道非常消暑的健康料理。
看更多：心血管殺手潛伏你餐桌！每天都在吃！3種食物讓你高血脂不自知
◎ 諮詢專家／呂美寶營養師
更多健康2.0報導
牙齦痛別再怪火氣大！刷牙流血恐掉牙 1動作有效預防
盧巧音流鼻涕竟是鼻竇炎！鼻塞、倒流救星來了：中醫「排膿神茶」+2穴位秒通暢
虱目魚油炒菜更香？譚敦慈：吃進致癌物更慘 1招煎虱目魚皮酥肉嫩！
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 25
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 20
臭豆腐其實很補？名醫一句話打臉「不健康迷思」
生活中心／吳宜庭報導發酵豆製品被認為有助健康，常見如味噌、納豆等，但其實台灣代表性小吃「臭豆腐」同樣具備營養價值。營養功能醫學專家、醫師劉博仁指出，臭豆腐是透過微生物分解蛋白質，產生特殊的氨基酸與風味物質，屬於發酵食品的一種，在華人飲食文化中佔有重要地位。只要選對吃法，臭豆腐不一定是不健康的象徵。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 8
冬天喉嚨乾燥、腸胃不適？「煮過的蘋果」吃一個月，身體出現神奇變化
不少人在秋冬時節容易覺得口乾舌燥、腸胃卡卡，這時不妨嘗試以「煮蘋果」作為日常食療。做法簡單、味道溫和，連續食用一段時間後，部分人觀察到身體出現幾個變化，特別集中在腸胃、氣色與乾燥不適感。姊妹淘 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
上班族快看！「這樣吃三餐」才健康 醫：晚餐不是越清淡越好
正確飲食攸關健康。醫師黃軒表示，飲食應吃對時間、吃對比例，其中，早餐不要晚於上午9時，晚餐不要晚於晚上9時。「晚餐不是越清淡越好，而是不要太晚吃、不要吃太撐。」若上班族太晚吃、吃太飽，會影響睡眠、干擾胰島素、增加內臟脂肪。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
不是深綠葉菜！「1蔬菜」能防癌、護腦、穩血糖：要每天吃
提到超級食物，一般會想到深綠色蔬菜，營養師薛曉晶表示，權威期刊已將菇類升級為「功能性超級食材」，不僅富含蛋白質、纖維、多種B群和礦物質，更有β-葡聚醣、麥角硫因、穀胱甘肽等珍貴成分。這些成分與人的免疫力、腦部健康、代謝機能，甚至罹癌風險及壽命密切相關，可說是「藥食同源」的珍寶。「所以，要每天吃菇。」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 1
紅白蘿蔔不能一起煮？ 中醫揭密紅蘿蔔最佳吃法
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 坊間常流傳不同飲食禁忌，常被提到的就是「紅白蘿蔔能不能一起煮」？中醫師解答，其實只要煮熟，紅蘿蔔中的分解酶就會被破壞，不必過度擔心；加上紅蘿蔔性質偏補、白蘿蔔偏清涼，搭配反而能取得平衡，一般家常湯品如紅白蘿蔔排骨湯，安心同煮、安心食用就好。 紅蘿蔔是國內極為常見的家常食材，無論炒菜、煲湯、燉肉、煎蛋、煮咖哩，甚至運用...匯流新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
早餐吃清淡恐害血糖暴衝！ 醫曝「4大營養陷阱」 一堆人狂踩雷
早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果！對此，秀傳醫療體系中區總院長黃士維醫師分享早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，幫助大家建立正確的早餐營養知識！ 1、油脂攝取不足引發膽結石 這可能是早餐清淡飲食最重要也最容易被忽略的核心風險！適量油脂的作用是「刺激膽囊收縮」和「促進膽汁分泌」，不是「增加身體負擔」。很多人一開始只覺得早餐不吃油就能「減肥護肝、清腸排毒」，但仔細了解會發現，長期缺乏油脂會讓膽囊缺乏收縮刺激，膽汁長期滯留濃縮，這種膽汁淤積通常是慢性累積的，不像急性膽囊炎那樣有立即疼痛。 2、蛋白質需求差異很大 為什麼早餐的蛋白質比其他餐更重要？因為經過一夜禁食後肌肉蛋白質分解加速！很多患者一開始以為早餐喝粥配鹹菜就夠清淡健康，但實際上這種搭配的蛋白質含量遠低於身體需求，長期下來肌肉量當然會流失。尤其是肌少症的老人更要注重蛋白質攝取！ 3、血糖控制標準被誤解 早餐清淡對血糖控制格外容易產生誤區：很多人以為只吃白粥、白饅頭就是清淡，實際上這些精緻澱粉會造成血糖快速上升又快速下降。正常的血糖應該緩慢上升並穩定維持，需要搭配蛋白質、脂肪、纖維來延緩吸收，但純澱粉早餐可能讓血糖像雲霄常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
他飲食清淡「血壓卻飆170」！ 醫發現「1關鍵線索」揪真正病因
年僅40歲、生活規律且飲食清淡的李老師，在例行健檢中意外發現血壓高達170／100 mmHg。儘管有規則服用降血壓藥物，但血壓依舊起伏不定，甚至開始伴隨手抖、心悸及肌肉無力等不適症狀。後經亞東醫院心臟血管內科徐御凡醫師檢查，發現李老師血鉀偏低，確診罹患「原發性醛固酮增多症」，是一種臨床上常見，卻常被忽略的次發性高血壓（Secondary Hypertension）。所幸經過及時治療，李老師的血壓與身體不適才逐漸改善。 高血壓成因複雜 揪出病因才能穩病情 徐御凡醫師指出， 一般民眾認知中的高血壓，多是屬於「原發性高血壓」，成因複雜且難以找到單一病根；若血壓升高是由像是腎臟、內分泌問題等其他疾病或特定藥物引起，則稱為次發性高血壓。對於因其他疾病或問題所引起的高血壓，通常只要找出並針對根本原因加以治療，血壓往往就能獲得顯著改善，甚至有機會恢復回正常範圍，這與傳統上單純依賴增加藥物劑量治療，本質上有很大不同。 血鉀偏低成關鍵線索 揪出「隱藏」次發性高血壓 以李老師為例，徐御凡醫師解釋，經過檢查發現患者血鉀偏低，才進而揪出罹患「原發性醛固酮增多症」。所以，若高血壓發生年齡偏低、血壓數值特別高，或常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
沒症狀也中鏢！41歲女做公費電腦斷層 揪出肺癌一期
【記者黃泓哲／台北報導】早期肺癌幾乎沒有明顯症狀，常常等到身體不適才發現，往往已錯過治療黃金期。41歲的陳小姐曾有長期吸菸史，在醫療團隊協助下成功戒菸近2年，雖然沒有任何不舒服，仍定期留意健康狀況。因符合政府公費低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢資格，她到台北慈濟醫院檢查，意外發現右肺有一顆約1.2公分的毛玻璃結節，後續轉介胸腔外科治療。壹蘋新聞網 ・ 11 小時前 ・ 1
這款菇＝補腦神物！研究：吃8週就讓人更聰明、不焦慮、睡得好
菇類的健康效益備受矚目。營養師薛曉晶表示，近年來猴頭菇被認為是「健腦菇」，因其富含的猴頭素與猴頭素A，能刺激神經生長因子，並提升腦源性神經營養因子（BDNF）。有研究發現，中年族群補充猴頭菇萃取物8週後，非語言的認知處理速度明顯進步，BDNF濃度也隨之上升。而BDNF會提供腦細胞養分，讓神經更有彈性、傳導更順、腦袋更靈活。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 發表留言
94歲張忠謀靠木瓜養胃！醫推薦「奇異果、鳳梨」也有效
台積電創辦人張忠謀的夫人張淑芬透露，張忠謀每天早上固定食用1片木瓜，這個飲食習慣讓他的胃部疾病獲得顯著改善。醫師表示，木瓜、奇異果與鳳梨都含有天然酵素，有助促進腸胃健康。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
大家都忽略！站起來就喘、心悸？醫：「這疾病」專找女性 女比男多9倍
站起來就心悸、一下就累到不行，小心是姿勢性直立性心搏過速症候群。基因醫師張家銘指出，「坐著還好好的，一站起來，心跳卻突然衝很快，胸口悶、頭有點暈，整個人像被抽走力氣。」很多人遇到這種情況，其實很難形容，這種說不出口的不舒服，常常被忽略，也常常被自己壓下來。尤其這種狀況，特別常發生在女生身上。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 1
別只當代糖吃！研究揭「羅漢果」隱藏實力：竟是抗老神物
在台灣，許多人習慣用「羅漢果」來泡茶潤喉，或是將其萃取物當作「零熱量代糖」使用。但這顆不起眼的褐色果實，價值可能遠超乎你的想像。權威科研網站《ScienceDaily》報導，發表於《食品與農業科學雜誌》（Journal of the Science of Food and Agriculture）的自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
早餐9點後吃恐傷心臟！醫：上班族食療關鍵在時間不在補
重症醫師黃軒在社群平台指出，上班族對食療常有錯誤認知，以為要用中藥材、慢燉8小時或冬令進補。他強調真正食療是吃對時間、比例、狀態及身體需求這四件事。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
腸道也要「斷捨離」！大腸鏡檢查前的「低渣飲食」可以怎麼吃
大腸癌已連續 14 年蟬聯國人癌症榜首，想要早期揪出癌細胞或息肉，大腸鏡就是最強的照妖鏡，但關鍵在肚子乾不乾淨，今天就來教大家如何靠「低渣飲食」漂亮清腸造咖 ・ 9 小時前 ・ 發表留言
《黑白大廚》紅蘿蔔地獄掀熱潮！中醫揭「吃錯等於白吃」：吸收率差 9 倍
隨著Netflix熱門實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》第2季熱播，「無限地獄料理賽」中的地獄食材——紅蘿蔔，意外成為大眾關注焦點。這股熱潮甚至延燒至線下，日前紅蘿蔔主題活動降臨台北101，吸引萬人朝聖。 這項幾乎天天出現在餐桌上，卻常被挑食者排斥的食材，再次引發關於飲食選擇與營養價值的討論。生桃園電子報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
2026健康運勢排行曝！皆需忌口避腸胃疾病 「2生肖」慎防血光之災
▍生肖馬：★★☆☆☆因值太歲，身體健康狀況不好，小感冒、小病痛會特別明顯，慎防脾胃、腸道、消化系統方面的疾病，極易引起腸胃急性病症。▍生肖羊：★★☆☆☆【病符】入侵，身體抵抗力較差，容易感染風寒及流行病，必須多注意生活飲食衛生，適量做些運動，增強體魄。特別是農曆正月...CTWANT ・ 12 小時前 ・ 發表留言
壯世代女性不只要注意乳癌！醫揭更年期後最大威脅是「它」
壯世代女性聽到乳癌時，總會感到恐慌與焦慮，但面對高血壓、高血糖、高血脂或體脂過高時，卻經常輕忽，甚至不以為意。事實上，這些更年期引發的代謝異常問題，是導致心血管疾病的根本原因，也是威脅健康的最大隱形殺健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發表留言
醫護夫妻隱匿小孩腸病毒害群聚 高雄衛生局要開罰!
南部中心／鄭兆佐、莊舒婷 高雄市報導高雄一對姊弟感染腸病毒，但身為醫生以及護理長的爸媽，卻疑似刻意隱匿讓孩子繼續到學校上學，導致校內出現群聚感染，其他家長痛批實在太惡劣，衛生局也依隱匿傳染病防治法，要裁處最高30萬元罰鍰。民視 ・ 1 天前 ・ 1