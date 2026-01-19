酪梨這樣吃狂降膽固醇！營養師揭3大陷阱 這樣挑才對

夏天好熱，想喝冰涼的飲料，又擔心含糖飲料不健康，「酪梨牛奶」成了熱門選擇。被譽為「超級食物」的酪梨，不僅美味，更有降三高、抗發炎等驚人好處。但營養師提醒，酪梨雖然健康，但若吃錯，反會變超胖且有身體負擔！究竟酪梨該怎麼挑、怎麼吃？專家一次解答。

酪梨是水果還是油脂？營養師揭「超級食物」3大好處

許多人以為酪梨是水果，但從營養學角度來看，它其實屬於「油脂類」。不過別擔心，酪梨富含的是有益健康的Omega-9單元不飽和脂肪酸，也就是所謂的「好油」。呂美寶營養師分享，正確食用酪梨有以下三大好處：

降三高、降膽固醇

研究發現，飲食中用酪梨的好油取代飽和脂肪，連續食用12周後，血膽固醇能顯著下降，有助於對抗三高問題。

助排便、養腸道

酪梨的油脂能幫助排便順暢，並提供飽足感。此外，它還能維持腸道菌叢的平衡，養出更多好菌。

抗發炎、滅身體的火

現代人常外食，容易攝取到不好的油脂或加工食品，導致身體慢性發炎。酪梨富含的Omega-9脂肪酸，就像身體的「滅火器」，能幫助對抗發炎反應。

酪梨怎麼挑才會又香又軟？3招教你從外觀看熟度

買回家的酪梨，到底熟了沒？呂美寶營養師傳授三招簡單的判斷方法，讓你不再切開才發現還沒熟！

看外觀顏色

大部分酪梨成熟時，外皮會從鮮綠色轉為紫黑色。不過，台灣有些品種成熟後仍是綠皮，所以顏色只能當作初步參考。

輕壓軟硬度

將酪梨放在手心，用拇指輕輕按壓。如果壓下去感覺偏硬，或是有彈性（QQ的），代表還需要再放幾天。如果壓下去不會回彈，就表示已經熟了，可以食用了。

拔蒂頭看顏色

最準確的一招！輕輕拔掉酪梨頂端的蒂頭，觀察底下的顏色：

如果呈現鮮綠色或黃色，代表尚未熟透。

如果呈現紫黑色，就表示已經完全成熟，風味最佳！

酪梨愈吃愈胖？營養師警告3大「健康陷阱」

酪梨雖然好處多多，但如果食用方式錯誤，可能會掉入以下三個陷阱，反而對健康造成反效果：

陷阱1：分量過多，熱量爆表

酪梨畢竟是油脂，熱量不低。一杯500c.c.的酪梨牛奶，熱量約300至400大卡，相當於一碗半的白飯！營養師建議，如果是小顆的酪梨（約一個拳頭大），一天吃半顆就好；若是大顆的，建議控制在1/4到1/6顆。

陷阱2：搭配錯誤食物，好油加壞油

許多人吃酪梨沙拉時，除了酪梨，還會淋上厚厚的沙拉醬或凱薩醬，這等於是「油上加油」，吃下了更多不好的加工油脂。建議讓酪梨取代沙拉醬，搭配蔬菜、雞胸肉等蛋白質，才能吃得清爽又健康。

陷阱3：添加物藏高糖，好處全打消

外面賣的酪梨牛奶，為了增加風味，常會加入布丁、煉乳、果糖等高糖添加物。這些糖分不但會增加熱量，還會促進身體的發炎反應，完全抵銷了酪梨抗發炎的好處，讓健康效果大打折扣。

健康吃酪梨！營養師推薦2種聰明搭配法

想攝取酪梨的完整營養，又不想掉入健康陷阱？營養師推薦兩種簡單又美味的吃法：

酪梨豆漿：

想喝酪梨飲品時，不妨將牛奶換成無糖豆漿。豆漿是優質的植物性蛋白質，且不含飽和脂肪，搭配1/3顆酪梨打成飲品，營養又健康。

酪梨涼拌豆腐：

夏天沒胃口時，可以將酪梨切片，鋪在涼拌豆腐上，取代常見的皮蛋，再淋上一點醬油或哇沙米，口感清爽滑順，是一道非常消暑的健康料理。

◎ 諮詢專家／呂美寶營養師

