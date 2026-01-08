酪梨降膽固醇、護眼還助眠！酪梨最好生食 1天能吃多少？
酪梨富含單元不飽和脂肪酸和維生素，對心血管健康有益，能提升高密度膽固醇，降低低密度膽固醇，有「綠色奶油」之稱。酪梨還富含葉黃素有助護眼，及潛在的助眠效果。醫師建議將酪梨融入日常飲食，但應控制攝取量，以免攝入過多熱量。
西園醫院婦產科醫師邱筱宸介紹，酪梨富含單元不飽和脂肪酸、維生素與礦物質，是營養界的全能選手，近年來許多研究更證實，酪梨對心血管健康的保護作用，是心臟健康與抗發炎的寶藏食物。她分析酪梨的營養價值包括：
單元不飽和脂肪酸：酪梨的脂肪酸是對心血管有益的好油。
維生素E與C：酪梨具抗氧化作用，有助細胞修復與保護。
葉酸：酪梨所含的葉酸成分對心血管與胎兒發育均有助益。
膳食纖維：酪梨的膳食纖維兼具可溶性與不溶性纖維，有助腸道健康，延緩血糖上升。
看更多：酪梨功效：熱量高能每天吃？13大營養好處+禁忌、乳癌風險一次看
酪梨營養價值與保健功效：護心、護眼、助眠
邱筱宸說明，酪梨營養價值豐富，因此具有多元保健功效，包括：
降膽固醇、護心血管：單元不飽和脂肪酸
邱筱宸說，酪梨是預防心血管疾病的理想食材。她舉2018年一篇發表在《美國臨床營養期刊》（ American Journal of Clinical Nutrition）的大型統合分析研究說明，攝取酪梨會「增加」血中好的膽固醇（高密度膽固醇HDL-C)，而且壞的膽固醇（低密度膽固醇LDL-C）不會上升。
看更多：最受醫界推崇的7種水果！酪梨穩血糖、蘋果護心血管 1吃法超健康
另一篇發表在《美國心臟學會期刊》（J Am Heart Assoc）研究的受試者，則納入體重過重者，結果發現，每天吃酪梨後，低密度膽固醇顯著下降，進一步證實了酪梨潛在的心血管保護力。
維護視力：葉黃素與玉米黃素
邱筱宸介紹，酪梨還富含葉黃素與玉米黃素這2種天然植化素，有助保護視網膜黃斑部、延緩視力老化，將酪梨納入日常飲食中，可作為維護眼睛健康的天然營養來源，特別適合長時間使用電子產品的現代人。
促進睡眠：色胺酸、葉酸、鎂
酪梨也對睡眠具有潛在好處。它含有色胺酸、葉酸、鎂與鉀等助眠營養素。2025年一篇刊登於《美國心臟學會期刊》（J Am Heart Assoc）的最新研究，針對969位肥胖者進行26周追蹤，發現每天吃1顆酪梨，平均能提升睡眠健康3.2分，具有統計上意義。
看更多：吃對油逆轉發炎！3款高Omega-9油品抗發炎、防癌 營養師教你這樣吃
1天能吃多少酪梨？營養師：小顆半顆、大顆1/6
邱筱宸表示，酪梨是天然的「生食系營養王者」，她建議搭配其他蔬果和堅果製成健康沙拉，夏日炎炎則可加入冰沙，盡量避免過度加熱，以保留其維生素與植化素。
邱筱宸特別提醒，雖然酪梨含有健康脂肪，但每顆熱量約250-300大卡，建議每日攝取量不超過1顆；若與煉乳、果糖等高熱量食材搭配，更要節制攝取量，以免讓好油變「胖油」。
營養師黃淑惠則指出，一般水果每100公克含脂肪僅0.1-0.2公克，酪梨則高達3.7至7.6公克，雖然酪梨是好油，但吃多了還是會變胖。她建議，吃酪梨1天以半顆為限，有些較大顆的酪梨甚至1/6顆即可，而且當天要減少食用油攝取，避免吃進過多脂肪和熱量。
看更多：吃錯油恐助長「乳癌大魔王」！研究揭食用油風險 4種油居家盡量少用
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
◎ 資料來源．諮詢專家／邱筱宸醫師．黃淑惠營養師
