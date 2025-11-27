酪梨、核桃是優質油脂來源！不吃油易老化且增膽結石風險

許多人為了減肥而完全不敢攝取油脂，但無毒教母譚敦慈表示，油脂是身體必須營養素，不可以無油飲食，建議可攝取酪梨、堅果等優質油脂，並提醒「不要不吃油，這樣會老很快，還會精神不好與增加膽結石風險。」

譚敦慈在《生活智多星》節目中指出，有些人想要減肥，所有菜餚都採清蒸水煮，不加油也不加鹽，這是錯誤的飲食觀念。她解釋，完全不攝取油脂不僅會加速老化，還會增加膽結石風險，同時導致精神不濟。

對於優質油脂的來源，譚敦慈表示油脂種類多元，包括植物性與動物性油脂。她個人幾乎每天都會食用核桃和酪梨來補充優質油脂。根據美國心臟科醫學會建議，每天食用4顆核桃，長期下來有助於腦部健康。不喜歡核桃的人，也可以選擇食用5顆夏威夷豆，或是12顆開心果作為替代。

關於酪梨的食用量，譚敦慈提醒民眾要適量攝取。國產酪梨每天建議食用四分之一顆，進口酪梨則為半顆。她強調，雖然酪梨是優質油脂來源，但熱量偏高，不應過量食用，否則容易導致體重增加。

雖然酪梨是優質油脂來源，但熱量偏高，不應過量食用，否則容易導致體重增加。（示意圖／Pixabay）

針對挑選酪梨的技巧，譚敦慈提到酪梨有不同品種，有些會隨著熟度增加而表皮變黑，有些則不會。對於不會變黑的品種，需等到果實變軟才適合食用。譚敦慈個人偏好選購國產酪梨。

營養醫學醫師劉博仁在《健康好生活》節目中進一步解釋酪梨的營養價值。他指出，酪梨被金氏世界紀錄列為世界上最營養的水果，富含鋅、鉀、鎂、磷等礦物質，還有纖維、葉酸、葉黃素、β-胡蘿蔔素等營養素。這些成分能增加人體內好的膽固醇，降低壞的膽固醇，有助於減少動脈硬化的風險。此外，酪梨中的葉黃素和β-胡蘿蔔素對視網膜健康也有益處。

