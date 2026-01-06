酬庸疑慮擋下來了！朝野拍板取消政務副審計長 審計部改增常務副手

立法院議場。（本報資料照片）

監察院審計部欲增加員額及相關人員職等，立法院司法及法制委員會去年12月10日初審「審計部組織法」修正草案，原本已達共識不須朝野協商，不過民眾黨仍認為設置政務副審計長仍有疑慮，因此6日舉行朝野協商，最終朝野達成協議，取消增設政務副審計長，而是將常務副審計長員額增至2至3人。

第7條部分，民眾黨團總召黃國昌說，有增加人員必要都尊重，但審計部要增加政務次長這部分，跟審計部目前體例會有問題，審計長有來溝通，所以民眾黨同意，用常務次長的副審計長，在體制上可以滿足，也可以符合人員增加需求。審計部的修正動議，台灣民眾黨也同意。

翁曉玲則說，因為在野黨對於賴政府不信任，擔心政務副審計長變成酬庸，因此希望審計部可以退而求其次，雖然沒有政務副審計長，但多一個常務副審計長，來分擔辛勞。

審計長陳瑞敏則說，大家對於政務副審計長有疑慮，當時藍委翁曉玲在修正動議時，有用審計長的資格條件來規範政務副審計長，但是大家還是有些疑惑，所以審計部思量後，只要常務副審計長能夠增加，這樣就能讓社會各界放心。最終協商結論達成取消設置政務副審計長，而再多一位常務副審計長，將從原先1至2人，增至2至3人。

第10條、第14條則照原先審查會通過，採國民黨立委李彥秀版本修正動議通過，審計官、審計、查核等人數都有所提升，審計部置審計官12人至18人，主任秘書1人，得由審計官兼任，處長1人，職務均列簡任第12職等；副處長1人，職務列簡任第11職等；審計95人至125人，稽察60人至87人，職務均列薦任第8職等至第9職等，其中審計35人，稽察25人，得列簡任第10職等至第11職等。

