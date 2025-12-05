在人工智慧（AI）競爭日趨激烈的背景下，近期兩項動態引發關注：輝達執行長黃仁勳在CSIS智庫的訪問裡指出，全球頂尖科技院校及AI研究員中華人比例顯著，中國AI專利數量快速增長；同時，麻省理工學院等機構研究顯示，中國在開源AI模型領域全球下載已超越美國。這預示著中國在AI軟硬體領域正加速追趕，預期很快就會迎頭趕上。

然而，真正體現中國全球影響力深化的是「酷中國」概念的興起。它超越科技或軍事硬實力範疇，折射出中國在文化吸引力、科技創新與生活模式上的綜合魅力，日益獲得國際輿論，特別是年輕世代的認可。

廣告 廣告

例如，未來學家也是《連線》（Wired）雜誌創始主編凱文‧凱利在近著《2049：未來一萬天的可能》及上月演講中提出，中國有望通過「卓越產品、文化輸出、魅力都市」3條路徑成為「酷中國」。無獨有偶，瑞士學者貝亞特·施耐德也在最近的採訪及《中國通往現代化的長征：非歐洲中心主義的觀點》書中指出，「酷中國」是中國軟實力提升的體現，融合了科技成就與傳統文化的現代生命力。

而在全球年輕人中頗具影響力的時政直播哈桑‧派克在上月率團隊訪華，也一改過去對中國批判的態度。他以親身體驗，向全球觀眾展現了中國城市發展、高鐵網路、綠色環境與民生品質帶來的震撼。

民調資料同樣印證了這一趨勢。皮尤研究中心、《經濟學人》與GlobeScan等機構報告顯示，全球年輕群體對中國好感度上升，肯定其在經濟、文化、科技等領域的影響力。英國《衛報》、西班牙《世界報》等國際媒體均從不同角度報導了中國在文化輸出的「酷」形象，從遊戲《黑神話：悟空》、《燕雲十六聲》到電影《哪吒》，從潮玩IP「Labubu」到漢服文化，中國文創內容正成為全球青年流行文化的一部分。甚至網路文學與短影視劇等，都出現了社交媒體上年輕人之間廣為傳播的潮流。

展望未來，「酷中國」形象有望持續深化。隨著科技、文化、教育等領域投入加大，傳統文化與數位技術融合將催生新的文化形態，增強中華文明融合創新的國際傳播力。另外，透過「一帶一路」等國際合作框架，中國可為全球治理、氣候變化、數位規則等領域貢獻更多的「中國方案」。

然而，「酷中國」之路也面臨挑戰。地緣政治摩擦可能加劇技術封鎖與輿論對抗；文化差異與西方中心主義視角可能導致對中國模式的誤讀；國內區域發展不平衡、人口結構等課題也需通過發展與社會公平持續化解。

「酷中國」的興起，是中國在經濟積累後，轉向品質發展、文化自信與制度優勢自然形成的影響力，避免走上西方炒房炒股、脫實向虛、分配惡化的資本主義弊端。未來，中國將繼續以開放魅力參與全球治理，推動構建天下為公、世界大同的人類命運共同體。而國際社會，尤其是年輕一代，有望通過更客觀的對話與合作，協力探索全球發展、共同繁榮的新機遇。（作者為香港中文大學金融系副教授）