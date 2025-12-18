酷似白色恐龍屋! 彰化和美水資源回收中心 可望成打卡景點

和美水資源回收中心。(記者湯世名攝)

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣政府推動和美鎮污水下水道系統第1期工程幾近完工，縣長王惠美今天(18日)前往勘查時指出，過去彰化有白色海豚屋，今天視察的和美水資源回收中心，因白色外觀搭配形似劍龍，極具特色，被網友形容像「白色恐龍屋」，預料將成為新的打卡景點。

王惠美表示，繼二林、彰化市及鹿港福興後，現在是和美，未來則是員林，各鄉鎮的汙水處理廠將逐一完成，和美鎮汙水系統總工程經費為41億多元。目前第一期工程包括水資源回收中心、污水主幹管、次幹管、分支管線及用戶接管工程等，金額為8.85億元，污水管線工程已於前年9月順利完成。

她指出，水資源回收中心工程經費為3.76億元，未來完工後預計用戶接管數2700戶。未來如有管線經過住家的話，民眾可以主動申請銜接管線。目前為止縣府均未收費，未來會逐漸朝向使用者付費的方向。

水利資源處表示，和美水資源回收中心位於都市計畫區內占地約3公頃，工程經費為3.76億元，預計明年1月2日完工，除基本的污水處理設施外，也設置管理中心。管理中心外觀融合和美鎮的傳統產業製傘形象，屋頂設計採用弧形曲線，象徵水的多變性，並計畫開放屋頂空間，供民眾休憩散步。

水資源回收中心每日可處理3000噸污水，後續家庭用戶接管工程將於年底前發包施工，預計用戶接管數2700戶，對改善和美鎮的排水環境、提升居民生活品質具有重要意義。

彰化縣長王惠美(右)視察和美水資源回收中心工程。(記者湯世名攝)

彰化縣長王惠美(左3)聽取簡報。(記者湯世名攝)

