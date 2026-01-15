酷似黃仁勳的樂齡講師江峰

閱人無數的前民政局專委鄭枝南也覺得江峰神似黃仁勳。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／新市報導

「捕獲野生的黃仁勳…」，一襲皮衣、灰白的頭髮、一付眼鏡，在台南市各區樂齡中心上課的老師江峰，總被學員們認錯為輝達的執行長「黃仁勳」，因此學員常要求與老師合照。日前到馬祖機場時，學員們接送江老師時，一度也被遊客誤以為巧遇「黃仁勳」，差點引來眾人圍觀。

江峰是認證通過的樂齡講師、也是通過家庭教育專業從業人員，曾在民視擔任節目主持人和主播，如今則樂在與長輩們分享下半精彩人生，而他唱作俱佳的演講方式，總能逗樂長輩們，長輩也常常把自己種的蔬菜瓜果，分享給茹素的江老師。近年來輝達執行長黃仁勳每到台灣就掀起旋風，且因其親民的作風，以及愛吃美食，在台南所到之處，總出現人潮，要求簽名留影。

同樣常在台南各社區為長輩上樂齡課程的江峰，因其外相酷似黃仁勳，每到課堂，總會有學員們說「老師，有沒有聽到有人說你很像黃仁勳…」，而這句話是江老師時常聽到的一句，甚至有樂齡的長輩希望老師也穿上皮衣到課堂上課，讓他們過過與黃仁勳一起上課的乾癮。江峰也總能滿長輩們的願望，穿著皮衣到課程與大家合影。

江峰指出，自己並不覺得像黃仁勳，不過在台南散步時，常可看到民眾的眼光似乎透露出一絲絲的驚喜，以為巧遇黃仁勳，也不乏有民眾直接問他是不是黃仁勳。人問多了也就「三人成虎」，有一次晚上開車，江峰看著後視鏡上的自己，竟也覺得確實有幾分像黃仁勳。