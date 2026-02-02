酷出事了！ YouTube頻道遭盜急求救 Google官方說話了





一手製作知名節目《中文怪物》、擁有228萬訂閱的YouTube頻道「Ku’s dream 酷的夢」昨（1）日傳出疑似帳號遭盜用，網友在Threads發文指出，查看頻道與限時動態時發現狀況異常，擔心內容遭下架。隨後，酷（Ku）本人也在IG限動上證實此事，直呼「我的YouTube被盜了，有在Google工作的人嗎？」語氣顯得相當焦急，相關貼文迅速在社群擴散。

1日酷在IG限動上分享一段短影音，他表示Google帳號遭盜用，原因是他接到一封Adobe官方帳號的E-mail，內容指出知名YouTuber野獸先生（MrBeast）想找更多創作者合作，他點進連結輸入YouTube帳號後，一驗證就被盜了，酷怒吼「MrBeast你是在幹嘛，你是怕我們不是？怕其他創作者？」酷還提醒其他創作者，收到相關信件，千萬不要點連結。

不少粉絲湧入留言區替創作者打氣，也擔心多年累積的影片心血若被刪除將相當可惜。與此同時，亦有網友分享可能的詐騙情境，指出近期常見以「驗證YouTube帳號」為名的釣魚郵件，誘導創作者輸入帳密或下載不明檔案，進而導致頻道遭盜。相關提醒引發討論，呼籲創作者務必提高警覺。

經查，「Ku’s dream 酷的夢」的YouTube頻道大頭貼已遭更換，影片目前仍未遭刪除。

▼酷的YouTube頻道大頭貼已遭更換。（圖／翻攝《Ku’s dream 酷的夢》的YT頻道）

對於頻道遭入侵的處置，Google官方說明，YouTube頻道至少會連結一個Google帳戶，若頻道異常，通常代表相關帳戶也可能遭入侵。常見徵兆包括個人資料或設定被更動、出現非本人上傳的影片，甚至收到違規警告。官方建議，第一時間應先取回或確認Google帳戶的存取權並更新高強度密碼，接著檢視並還原頻道中不必要的變更，最後強化安全設定、檢查所有管理員權限，以降低再次遭未授權存取的風險。

若使用者一時無法登入帳戶，可依帳戶救援流程回答驗證問題並重設密碼；完成後再依指引處理頻道復原事宜。Google也提醒，切勿點擊可疑連結、勿下載不明來源檔案，並避免向他人透露帳密。事件目前仍待後續發展，粉絲普遍期盼「酷的夢」能盡快取回頻道、保存既有內容。

（封面圖／翻攝《kudream》的IG）

