酷刑虐殺取樂 主嫌判無期

劉男和三名同夥持榔頭猛敲生殖器等「十大酷刑」活活虐死許姓助理，台中地院國民法庭昨日判劉無期徒刑，可上訴。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍∕台中報導

台中七期豪宅前年十月發生虐殺案，三十二歲劉姓男子從事博弈和許姓助理有財務糾紛，和三名同夥持榔頭猛敲生殖器、老虎鉗拔牙等「十大酷刑」活活虐死他，錄影畫面可見許哀嚎慘叫喊「救命！」眾人仍不停手，台中地院國民法庭九日依私行拘禁致死罪判劉無期徒刑，可上訴。

檢方起訴書指出，劉姓主嫌從事博弈和許姓助理有債務糾紛，一一三年十月十八日在七期豪宅與三十七歲劉姓友人、十九歲石姓員工及林姓少年，拿球棒、榔頭及尖刀攻擊，並朝傷口淋烈酒、潑辣椒醬，更持老虎鉗拔牙虐死許；劉被起底是台中第六分局警友站副站長，已遭警方除名。

台中地院五日起密集審理五天，法醫證稱剖開許男遺體血液上浮著一層油，其案例少見，認定是傷及皮下脂肪，釀極嚴重肺脂肪栓塞等因致死。

由於劉姓主嫌、劉男及石男證詞不一、相互推卸，還辯稱有替許ＣＰＲ，但檢方根據劉手機對話，他曾向傳播小姐稱「弟弟被打很慘，門牙被拔光、四肢都打斷了」、「我在請他全身傷口吃辣椒醬」，還說「不想太早玩死他。」且劉等凌虐時還長時間錄影取樂，畫面顯示劉等人用吸塵器捅許的嘴再猛吸、刀割身體後淋威士忌，檢方認為其等施以「十大酷刑」把許虐到全身六十二道傷勢、體無完膚，根本是把生命當成折磨的容器，視許如待宰牲畜，長時間以虐取樂，泯滅人性。

公訴檢察官殷節主張，劉等犯後向民間救護人員自稱是「警方人員」，又謊稱許自殘，與同夥清理現場、串滅證，還製造假證據，手段惡劣至極，對劉求處無期徒刑，其餘二人求十二年六月至十四年三月。