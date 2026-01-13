酷彭擴倉與價格戰夾擊 momo陷「挨打的2025」 PChome換統一入主待反彈

跨境電商酷彭在台擴張，帶給本土電商不小挑戰。（圖片來源／信傳媒編輯台）

跨境電商酷彭（Coupang）近年在台加速擴張，靠「自建物流＋快速到貨」與更激進的價格策略，把競爭從節慶檔期拉進日常消費；加上疫後消費支出回流旅遊、實體通路，台灣本土電商2025年面臨明顯逆風。

以全年回顧來看，momo（富邦媒）2025年合併營收1,086.65億元、年減3.46%，旺季月份仍守不住年增；PChome（網家）全年營收368.6億元、年減1.85%，在統一入主前後持續調整體質，但要快速拉回成長軌道並不容易。

廣告 廣告

酷彭火力全開，「物流中心＋投資加碼」把戰線推進本土腹地

台灣電商市場規模仍在擴大。經濟部統計顯示，2025 年第 3 季零售業網路銷售額達 1,654 億元、年增 7.3%，前三季累計 4,792 億元、年增 2.4%，網路銷售占零售業比重升至 14.1%。

在網購仍擴張的同時，酷彭以自建倉配與快速到貨拉高競爭門檻，讓本土平台的成長紅利轉為更激烈的市占拉鋸。

酷彭官方資訊顯示，酷彭在桃園啟用第二座台灣履約／物流中心，並主打更快速的配送與物流自動化，對外也揭示持續擴充物流網路的方向。

酷彭管理層在法說與對外說明中多次提及台灣業務的高速成長，並強調正加大投資物流配送中心（FLC），擴大品類與服務能力。

在這樣的背景下，本土業者面臨的已不只是「流量競爭」，而是必須在運費補貼、回饋點數、倉配效率與毛利率之間，做更痛苦的取捨。

momo 2025年「紅轉黑」：10個月年減，旺季也難靠檔期翻身

對momo而言，2025年更像是一場「被迫跟進」的防守戰。從月度節奏觀察，momo全年12個月中僅2個月年增轉正，其餘多數月份呈年減；下半年更出現連續數月年減的走勢，可見壓力並非短期波動，而是競爭結構改變後的拉扯。

幾個時間點尤其具代表性：年初1月營收仍年減；到2月短暫翻正，但3月再度轉負；進入第二季後，營收年減幅度大致落在約3%至5%區間，反映平台透過促銷與回饋「保量」的同時，增長動能仍偏弱。

至於最具象徵意義的是傳統電商旺季：11月營收146.8億元、年減5.73%；12月營收91.96億元、年減5.65%，全年合併營收1,086.65億元、年減3.46%。

換言之，即便在最能反映檔期戰力的雙11與年終檔，momo仍無法把年增率拉回正值；這也一定程度呼應業界觀察——當「更快到貨」與「更低價格」成為消費者的日常預期，單靠節慶檔期衝量，已不足以抵消平日的分流。

PChome由統一接手後先救體質，但救火不等於復活

相較momo的「高基期下滑」，PChome的2025年更像是「谷底整理」。

從數字看，網家12月營收35.53億元、年增1.32%，但全年營收368.6億元仍小幅年減1.85%。相較於2024年，年減幅度已較收斂，但整體而言，距離重回穩定成長仍有一段路。

2024年10月，網家董事會通過私募普通股案，引進統一企業參與認購，統一持股約30%成為最大股東，並在去（2025）年2月取得2席董事席次；同時去年1月網家亦公告私募定價每股40元、募集約24.68億元，資金到位有助財務結構與長期營運。

不過，即便統一入主，市場仍普遍認為PChome不容易立刻滿血復活。當酷彭持續加碼物流、競爭者把補貼與到貨速度「常態化」，PChome即便換了更強的後援，也很難期待用短時間就完成翻身。

整體而言，2025年台灣電商的關鍵字不再只是「誰的廣告更兇、檔期更大」，而是「誰能用更可控的成本，提供更快、更穩的履約」。

酷彭投資物流中心的節奏已把競爭門檻往上抬，momo在高基期下被迫承受年增率轉負的壓力；PChome則在統一入主後走向體質修復，但距離重回成長，仍是一場長跑。

(原始連結)





更多信傳媒報導

2026大選》賴瑞隆贏得民進黨高雄市長初選 承諾「謙卑傾聽、凝聚團結」

快訊》行政院經貿辦「未否認」關稅從20%降至15%：台美已有一定共識

台塑四寶2025年獲利2好2壞 台塑化獲利王 南亞大吃AI紅利

