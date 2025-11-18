酷洛米降臨桃園！ 仙草嘉年華11/22「紫色花海」夢幻登場

2025桃園仙草嘉年華即將於本週六（22）日在楊梅休閒農業區盛大開幕，今年以「花開紫境・相遇楊梅」為主題，特別邀請人氣角色酷洛米擔任花之使者，搭配2公頃仙草花與2.1公頃波斯菊花田，打造夢幻紫色仙境，活動將持續至12月7日。

2025桃園仙草嘉年華即將於本週五（22）日在楊梅休閒農業區盛大開幕。（圖/翻攝自楊梅休閒農業區臉書）

桃園市長張善政18日在宣告記者會中表示，今年展區結合超過4公頃的花田景觀，以「花田×文化×可愛IP」的概念，呈現桃園冬季最浪漫的節慶風景。他強調，這次活動首度整合三大節慶資源，包括桃園仙草嘉年華、富岡鐵道藝術生活節及畜產嘉年華，以農業、鐵道、藝術三條軸線串聯，從富岡火車站延伸至楊梅花田，形成完整的冬季觀光廊帶。

廣告 廣告

農業局長陳冠義指出，16天活動期間每週假日都有主題活動安排。開幕式當天將邀請十鼓擊樂團熱鬧開場，酷洛米也將現身舞台與貴賓共同揭幕；11月29日舉辦酷洛米見面會與在地市集；11月30日安排泡影幻樂章魔術泡泡秀，為兒童帶來歡樂午後時光；12月6日則由迷霧森林樂團帶來夢幻音樂演出。

2025桃園仙草嘉年華將於11/22至12/07期間舉行。（圖/翻攝自桃園市政府農業局）

除了主舞台活動外，園區內還設置「花間市集」、「探遊花徑氣墊樂園」、「嘟嘟小火車」及「集章任務」等多元體驗設施，讓不同年齡層的遊客都能在紫色花海中享受浪漫與幸福時光。張善政表示，這項整合性規劃將有效帶動桃園南區觀光發展與地方產業升級。

農業局提醒，詳細活動資訊可至「桃園好農」、「楊梅休閒農業區」臉書粉絲專頁查詢，民眾可把握機會前往體驗這場結合花卉美景與可愛角色的冬季盛會。

桃園市長張善政18日出席宣告記者會，他表示，今年展區結合2公頃仙草花與2.1公頃波斯菊花田，並邀請人氣角色酷洛米擔任花之使者。（圖/中國時報）

延伸閱讀

TWICE出道10年首赴台開唱！高市府「小綠人」應援

冬季好運降臨！3生肖迎關鍵時刻 準備逆勢翻盤

日網紅逛九份稱「只是山坡上的商店」 引網友兩極論戰