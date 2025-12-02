酷澎三千萬用戶個資外流 疑中國籍前員工涉案

（德國之聲中文網）被譽為「亞洲亞馬遜」的韓國電商巨頭酷澎（Coupang）近期發生該國十多年來最大規模個資外流，截至週一（12月1日）確認外流的用戶個資已達3370萬名。韓國警方正在追查犯案的IP地址，並調查電商酷澎可能存在的技術漏洞。

酷澎指出，這起外流事件曝光了顧客的姓名、電子郵件、電話號碼、運送地址及部分訂單紀錄，但不包含付款資訊或登入憑證。

韓國技術情報通信部官員柳濟明週二在國會中接受相關質詢時表示，根據全面分析結果，攻擊的識別期間為6月24日至11月8日。酷澎於11月18日才知悉問題，11月20日向個人資訊保護委員會通報約4500名用戶帳號遭到外流，後於29日再次通報外流個資已達3370萬。

韓國總統李在明週二在國是會議中表示，酷澎長達五個月未發現個資外洩情況「令人震驚」，強調必須迅速查明責任與究責。他並強調，個人資料在人工智慧與數位化時代是關鍵資產，呼籲提高企業的過失罰則，同時下令內閣檢討相關罰款與賠償制度。

首爾警察廳網路犯罪偵查隊指出，警方在調查過程中發現酷澎部分使用者與客服曾於16日、26日與28日先後收到威脅信件，內容稱「已掌握用戶個資，若不加強安全防護措施，將向媒體舉報用戶個資外洩的事實」。

首爾警察廳目前正在確認威脅信件是否皆同一人發送，也尚未確認是否為外流資料的犯案者所為。

韓國JTBC電視台報導指出，調查後，酷澎懷疑一名中國籍離職員工是此次資料外洩的關鍵人物。該員工過去擔任處理用戶驗證與授權的認證業務負責人，然而其在酷澎內部使用的簽章密鑰，並未於離職後停用或更新。韓聯社報導則稱，涉案員工已離開韓國。

警方與酷澎對可能的嫌疑人皆沒有置評。

事發後，韓國各大電商正全面檢查內部監控程式，以防類似事故再次發生。

警方調查是否違反個資保護規定 酷澎恐面臨重罰

酷澎擁有大規模的倉儲與物流系統，主打快速的「火箭配送」服務，2025年第三季的活躍顧客約有2470萬用戶。

該起事件也引發台灣用戶關注，但酷澎台灣30日發布聲明稱，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

韓國酷澎代表理事朴大俊（音譯，Park Dae-joon）週日出面道歉，並在聲明中承諾將與政府成立的官民聯合調查工作組合作，防範用戶資訊遭進一步外洩。

韓國技術情報通信部長裴京勳（Bae Kyung-hoon）表示，犯案者「濫用酷澎伺服器中的認證漏洞」，當局將調查該公司是否違反個資保護相關規定。國會議員崔玟姬（Choi Min-hee）週一則聲明批評，簽章密鑰的管理是企業內部最基本資安程序，酷澎卻未嚴格遵守，凸顯其組織管理問題。

根據韓國2023年新修訂的《個人資訊保護法》，企業若違反相關法律，最高可能被處以銷售額3%的罰款。韓聯社報導，若減去可能不涉及個資外流案的業績，酷澎今年前三季度銷售額約為31萬億韓元，折算年銷售額，酷澎最高可能面臨1.2兆韓元罰款。

截至週一下午，網路貼文顯示已超過一萬人計畫加入對酷澎的集體訴訟。律師河熙峰（音譯，Ha Hee-bong）表示，集體訴訟可能會要求每人超過10萬韓元（約68美元）的賠償。

不過，摩根大通分析師認為：「由於酷澎在市場中的無可匹敵地位，加上韓國消費者對資料外洩議題相對不敏感，我們預期潛在的顧客流失有限。」然而，分析也指出，酷澎可能提供自願性補償方案，加上韓國政府可能祭出的罰款，都有機會導致「相當可觀的一次性損失」，並在短期內拖累市場。

