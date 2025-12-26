酷澎個資外洩喊「犯人已坦承並刪除資料」 韓國科技部急「打臉」：還在調查中！

南韓最大電商平台酷澎 12 月初爆發大規模用戶個資外洩事件。 圖:翻攝自X帳號@koryodynasty

[Newtalk新聞] 南韓最大電商平台酷澎（Coupang） 12 月初捲入大規模個資外洩風波後，風暴持續擴大。除了遭南韓政府國稅廳與警方同步調查外，公司亦在美國面臨投資人集體訴訟。據酷澎昨（25）日對外表示，資料僅曾儲存在涉案者設備上、且該人已刪除該資料，目前尚無證據顯示資料被傳給第三方。 但韓國科技部對於其「片面公開指控」的行為表達強烈抗議，認為此舉在干擾偵查進度。

據《路透社》報導，酷澎昨日透過電子郵件聲明指出，經內部調查，確認一名前員工下載約3000名客戶的個人資料，占平台總用戶數約3300萬人的極小比例。公司稱，該名人士並未將資料轉交他人，且已自行刪除相關檔案，並坦承涉案過程。

對此，韓國科學技術情報通信部（科技部）隨即回應，強調案件仍在「調查中」，該案件仍由警政單位與民防專家組成的聯合調查小組偵辦中，酷澎所指的「嫌犯說法」尚未獲得權威機構證實。並批評酷澎在調查尚未結案前，便單方面對外揭露指控內容，已向公司表達「強烈抗議」。

而據《路透社》報導，酷澎在美國也遭遇法律重擊。日前美國投資人提起證券集體訴訟，指控公司違反美國證券法。訴狀指出，酷澎及其創辦人兼董事長金範錫（Bom Kim）、財務長 Gaurav Anand，未即時揭露資安漏洞，並在對美國監管機構的申報文件中，誇大公司資安防護能力、淡化潛在風險，誤導投資人。

訴訟指出，酷澎早在11月18日便發現，一名前員工長時間保有內部系統存取權限，導致客戶姓名、電子郵件、配送地址與部分訂單紀錄遭未授權存取，卻直到 12 月中旬才向美國證券交易委員會（SEC）提交報告，嚴重違反了必須在 4 個工作日內揭露重大資安事件的規定。原告主張，酷澎公司須對 8 至 12 月期間購買酷澎證券的投資人進行賠償。

與此同時，據《韓聯社》報導，韓國國稅廳已對酷澎展開特別稅務稽查，調查範圍涵蓋南韓子公司與在美上市母公司間的交易往來。多名稅務官員日前進入酷澎位於首爾的辦公室蒐證，但國稅廳表示，基於法規，無法評論個別納稅案件。

而酷澎創辦人暨董事長金範錫未親自出席國會聽證會說明，也引發社會輿論與國會不滿，並遭立委揚言採取法律行動。

