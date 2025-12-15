酷澎個資外洩惹議！韓擬祭「最高銷售額10%」重罰

圖／達志影像Shutterstock

南韓電商酷澎個資外洩風波持續延燒，政府決定採取特別措施，計畫對屢次嚴重違反《個人資訊保護法》的企業，處以最高銷售額10%的罰款。除此之外，科學技術部還將加碼推進監管舉措，決定明年上半年推動立法，加碼對多次遭駭客攻擊的公司，懲處銷售額3%的懲戒性罰款。

全國四分之三成人人口的個資，包括用戶姓名、電話號碼，甚至還有居住大樓玄關密碼，通通外洩。

酷澎個資遭外洩用戶：「共同玄關密碼又不是我能更換的，很難判斷我們會暴露在什麼樣的犯罪之中。」

南韓電商龍頭酷澎發生如此大規模資安事故，母公司執行長金範錫卻遲遲未露面，連一句親口道歉也沒有，甚至至今未提出賠償措施。消極態度，連總統李在明都開酸。

南韓總統 李在明(12.11)：「這次的什麼澎的（指酷彭）又違反了規定，但他們根本就不怕被處罰。」

也許是仗著沒有別的購物平台可以取代， 有恃無恐。

仁荷大學消費者學系教授 李恩熙：「因為酷澎的配送系統、賣家的數量以及齊全的商品等，消費者很難輕易改用其他購物平台，也許是利用消費者這種心態，不去在意資安管理。」

也可能是罰金太過不痛不癢。

2023年酷澎也曾爆出個資外洩事故，最終只被處以13.1億韓元罰款（約台幣2660萬)。按照酷澎第三季淨利1316億韓元來看，罰款不到1%，對公司營運影響相當有限。

為此，南韓政府決定強化對個資外洩企業的制裁。

南韓個人資訊保護委員長 宋慶熙：「針對重複性或情節重大的違法行為，將新設徵收銷售額10%的懲罰性罰款，確保強大的威懾力，並通過集體訴訟進行損害賠償。」

不只要將懲罰性罰款從企業銷售額的3%，大幅提高到10%，個人資訊保護委員會還推動設立「個資受害復原支援基金」，將從企業收取的罰金，用於彌補受害民眾損失。

與此同時，政府也計畫引進新制度，讓肇事企業能主動提出改善與補救方案，經決議確認後，迅速推動受害補償。

南韓個人資訊保護委員長 宋慶熙：「因為罰款最終會繳入國庫，所以用於恢復損失方面，肯定存在限制。因此透過同意表決制度，加強讓部分、一定程度金額，實際回到受害者身上的機制。」

不只個資主管當局有動作，科學技術部也加碼，出手整治反覆遭駭客入侵導致資安事故的企業。

南韓科學技術情報通訊部部長 裴慶勳：「透過增收罰金等確立企業嚴格的責任體系，政府也要提高訊息保護能力，和國民站在同一陣線，展開與駭客的全面戰爭。」

其中包括將在明年上半年，另外向肇事企業徵收最高銷售額3%罰款的方案。也就等於，未來若企業資安再出包，不排除開罰金額高達業者銷售額的13%。

但對於政府的計畫，部分民眾深怕只是出一張嘴，終究會打水漂。

韓聯社TV主播：「從電信公司駭客案件，到最近發生的酷澎事件在內，今年個資外洩事故接連發生。完善制度的必要性，比任何時候還要重要，但相關法案大多數仍在國會中沉睡。」

會這樣說原來是因為，自今年4月SK電訊遭駭事故發生後，國會曾27次提出《個人訊息保護法修正案》。修改內容包括要求企業立刻通報、加快警檢調查速度，以及提高懲罰力道等。除此之外，針對防止外洩訊息遭二次犯罪，修正案也提出對非法交易網站進行兩年監控、國民義務舉報個資販售者等內容。但目前相關法案，仍擱置在常任委員會，國會討論並未取得實質進展。

至今個資外洩受害者，只能無奈吃悶虧。

韓聯社TV主播：「最近可能有部分人因為電信公司個資外洩問題，苦惱著要解除合約，但在解約的過程中，收取過多違約金的受害消費者，正在增加。」

像是，電信公司外洩受害用戶選擇跳槽其他業者，可能被要求收取高額提前解約金。

韓聯社TV記者：「根據韓國消費者院透露，從去年開始到今年6月為止，受理的移動通訊相關受害救濟申請達1400多件。光是今年上半年就受理了630件，比去年同期增加了37%。」

消費者院因此囑咐民眾，千萬要再三確認合約內容，並在申請解約後，檢查是否正常處理。

南韓消費者院訊息通訊組組長 李燦香：「在買賣智慧手機時，一定要確認設備價格、分期付款期間，以及移動通訊相關約定期間資費制度。 因為是回饋金，有補償退款，所以有可能會成為誘餌。」

從事前加強資安投資、防止個資外洩，到事後對企業責任的追究，以及對受害用戶的賠償與後續保障，相關制度急需政府立法全面完善。

但若法案再度躺在國會中原地踏步，不只無法遏止類似事件重演，恐將進一步侵蝕人民對政府的信任。

