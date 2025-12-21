酷澎個資外洩慘了！韓公平交易委員會：不排除停業處分 美國股東集體提告

韓國電商巨頭酷澎近期爆發大規模個人資訊外洩事件。（圖／達志／路透社）

南韓公平交易委員會主席主炳基近日接受KBS訪問時表示，針對電商平台Coupang（酷澎）發生的大規模個人資料外洩事件，政府不排除祭出停業處分的可能性。據悉，這是公平交易委員會主席首次公開提及對Coupang的具體處分方向，引發各界高度關注。

KBS報導，在個資外洩消息曝光後不久，已有消費者接獲疑似詐騙電話，對方假冒司法機關，聲稱受害者的Coupang相關帳戶外洩並涉及洗錢犯罪，藉此進行語音釣魚詐騙。據了解，已有民眾實際匯出高達1000萬韓元（約新台幣）21萬元，相關的二次衍生損害正持續擴大。

然而，Coupang至今尚未提出明確的受害補償方案。日前在國會聽證會上Coupang臨時代表羅傑斯（Harold Rogers）表示，此次外洩的資料並未包含支付資訊或登入資訊等最敏感的個人資訊。

目前，聯合調查小組正針對事件展開全面調查。主炳基指出，若確認客戶個資遭盜用並導致實質財產損失，且Coupang未能妥善執行損害補救措施，公平交易委員會可依法對其施以停業處分。同時，政府也保留以課徵罰款取代停業的選項。主炳基表示，若停業措施可能對消費者造成更大不便或損害，將可改以處以高額罰金作為替代處分。

此外，Coupang亦面臨來自海外的法律風險。美國方面已對Coupang提起集體訴訟，指控其違反資訊揭露義務。該集體訴訟的主要爭議點在於，Coupang未能及時披露資料外洩事件，導致投資人與股東蒙受損失。

目前，該案已提交至美國加州北區地方法院。訴狀指出，儘管發生了被形容為「韓國歷史上規模最大的資料外洩事件」，Coupang仍未依規定履行資訊揭露義務，並被指控作出虛假或具誤導性的揭露，或未能充分揭露相關重大資訊。

另一方面，隨著Coupang創辦人金範錫過去與某名高層人士的通訊紀錄及內部電子郵件曝光，外界發現Coupang在約7年前亦曾發生多起客戶帳號遭盜用的案例，顯示其在個人資料保護與資安管理方面的問題，恐非單一事件，而是長期累積的結構性風險。

