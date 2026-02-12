酷澎個資外洩最新！韓媒爆料：嫌疑人威脅公布購買成人用品3000人名單

南韓電商巨頭酷澎日前爆發大規模個資外洩事件，近期甚至有議員爆料稱，洩露個資的嫌疑人準備了一份曾透過酷澎購買成人用品的 3000 人名單，以外洩名單內會員個資的方式，向酷澎勒索錢財，相關消息也引發輿論廣泛關注。 圖：翻攝自 @cameron_brooks5 X 帳號

[Newtalk新聞] 南韓電商巨頭酷澎日前爆發離職員工外洩會員資料的事件，超過 3000 萬筆會員個資遭到流出，相關爭議持續延燒。近期有南韓議員爆料稱，導致酷澎會員資料外流的前員工試圖以公開 3000 名購買情趣用品的會員姓名、地址與電話等資料的方式，向酷澎索取「封口費」，相關事件也再次引發南韓國會的激烈討論。

根據南韓《朝鮮日報》報導，當地時間 11 日，共同民主黨議員金勝源在對政府部門人員進行質詢時，提及酷澎日前發生的會員個資外洩事件，宣稱洩露個資的嫌疑人已經整理出 3000 名曾透過酷澎購買成人用品的會員名單，並以「公布名單內會員個資」的方式，試圖向酷澎勒索錢財。金勝源指出，在個資外洩事件發生後，大批南韓國民的個人訊息流入犯罪集團手中，認為政府應同步做好應對措施，「酷澎當前面臨的問題非常嚴重」。

針對金勝源的質詢內容，南韓國務總理金民錫發表回應，強調除了全面的調查與搜查外，政府各機構也已開始制定對策，希望透過訂立制度的方式，防止類似事件再次發生。金民席也感嘆，此次的個資外洩事件十分嚴重，「整體看來，從規模到內容，都是前所未有的」。

另外，該報導也補充表示，目前南韓政府針對個資外洩事件的調查似乎已經遭遇困難。報導稱，由於洩露個資的前酷澎員工為中國籍，且早已返回中國，南韓方面只能向中國提交引渡事件嫌疑人的申請。然而，截至目前為止，中國政府尚未針對引渡嫌疑人一事進行回覆。

該報導指出，為了推動嫌疑人的引渡程序，南韓國家搜查本部長朴星柱自本月 9 日起拜訪中國公安部，試圖針對遣返酷澎個資外洩事件嫌疑人一事與中國警方展開談判。然而，由於中國此前從未向南韓引渡罪犯的紀錄，該報導認為，此次遣返計畫可能遭遇比想像中更多的困難。

一位匿名南韓電商業界人士接受《朝鮮日報》訪問時表示，如果南韓警方無法獲得中國公安的協助，並將逃回中國的犯罪嫌疑人引渡回國，南韓方面將無法證實酷澎是否已將相關訊息全面銷毀，「這起案件可能被迫在『疑竇叢生』的情況下宣布結案」。

