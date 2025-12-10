酷澎個資外洩案延燒！韓警突襲首爾總部 全面調查

圖／達志影像Shutterstock

南韓電商龍頭酷澎（Coupang）爆發重大個資外洩事件，引發當地社會輿論強烈不滿。警方9日上午開始，對酷澎首爾總部進行突襲搜查，調取相關內部資料。而面對首爾當局下令嚴查的壓力，代表理事朴大俊今天(10日)引咎辭職，負起全責。美國母公司已任命首席行政官兼法務總監羅傑斯，為臨時代表。

調查人員快步踏出酷澎總部大樓，手上拿著的藍色箱子，內部裝有南韓電商龍頭3370萬筆用戶個資洩密案的相關資料。

韓聯社TV記者 崔智媛：「我現在身在首爾松坡區酷澎總部的前面，警方從9日上午11點多，開始搜查我身後這座建築物。」

接獲通報後短短兩個星期，南韓警方成立專門小組，派出17名調查官，9日上午對酷澎首爾總部，展開長達10個小時的突襲搜查行動。

韓聯社TV記者：「警方對此次扣押搜查表示，這是準確掌握事件的必要措施，將確保數位證據等，查明個人資訊外洩者和洩露途徑等整體事件關係。」

搜查取證工作不只一天，警方10號繼續強制調查，掌握洩漏案來龍去脈之餘，也將查明酷澎本身是否存在安全漏洞，尤其鎖定中國籍前員工這名頭號嫌疑人。

韓聯社TV記者：「警方在扣押搜查令上指出，中國前職員是涉嫌《情報通信網法》中侵入訊息通訊網、洩露祕密等嫌疑的嫌疑人。酷澎方面指出是中國已離職者所為，警方也將該職員列為該事件的嫌疑人。」

辦公室內警方動作如火如荼展開，大樓外同樣熱鬧。工會組織「民主勞總」聚集總部外進行示威，痛批酷澎不保護用戶個資，反倒專注於打造一個規避法規限制的公司。

南韓民主勞總首席副委員長 李泰煥：「發生資訊外洩事件的原因，追根究柢就是因為酷澎短視近利的想法。」

除了國內的刑事調查，總部位於美國的酷澎母公司，也面臨法律挑戰。

韓聯社TV記者：「據美方規定，應當自發現重大網路安全事故日起4個工作天內，予以公示。但是酷澎上個月29日，向南韓當局通報資訊外事故後，直到超過公示期限，至今仍未在美國證券交易委員會網站上找到相關內容。」

酷澎遭美國當地律師事務所，集中火力調查違反證券法的可能性。與此同時，南韓律所大倫旗下的美國律所SJKP，也在美提起集體訴訟，追究酷澎安全責任。

韓聯社TV駐美特派記者 鄭浩允：「美國律師事務所SJKP 9日在紐約召開記者會，宣布將正式向紐約聯邦法院，提起針對酷澎母公司的消費者集體訴訟。」

美國的訴訟將和在韓的分開進行，若能勝訴，依照美國強而有力的懲罰性損害賠償制度，酷澎將被處以天文數字般的鉅額罰款。

只是調查與法律程序走完之前，受害用戶可能得不到任何賠償。

南韓消費者團體協會會長 文美蘭：「酷澎不能再用各種藉口來平息風波，應該制定針對個資遭洩漏消費者的實質性對策和具體賠償方案。」

因為即便外界求償聲浪四起，酷澎至今仍未鬆口提出具體彌補對策。

南韓國民力量黨議員 姜明九(12/3)：「賠償時間打算什麼時候進行呢？」

酷澎代表理事 朴大俊(12/3)：「現在受害範圍還沒有確定，因為還在調查中。」

酷澎代表理事言下之意，得等調查過後再說。依照過去類似案件，調查時間至少3個月，賠償措施恐怕得拖到明年。

酷澎用戶 朴碩熙：「覺得很荒唐，很不舒服。 總覺得不太愉快，正在考慮退出會員。」

酷澎用戶 鄭東泳：「說實話，對二次傷害感到非常不安。每個月還要繳會費，交了不少錢去使用。」

酷澎用戶 金彩媛：「好像連道歉簡訊都沒有收到，我覺得說明方面做得不足。」

用戶不滿與日俱增，掀起一波退訂潮。原先1日不減反增、甚至創下近1800萬歷史新高的活躍用戶數量，在短短五天內減少了200多萬人。不過至今流失用戶數，對酷澎影響有限，龍頭地位短時間內不會改變。

仁荷大學消費者學系教授 李恩熙：「因為酷澎的配送系統、賣家的數量、齊全的商品等，消費者很難輕易改用其他購物平台。也許是利用消費者這種心態，酷澎疏忽了資訊安全管理，讓人感到不舒服。」

只是目前南韓電商市場，酷澎市占率達22.7%，NAVER以20.7%位居第二，緊隨其後的還有Gmarket、Auction和SSG。尤其為了阻止酷澎獨占鰲頭，其他競爭對手早就組成「反酷澎聯盟」，虎視眈眈。

若酷澎繼續抱持「沒我不行」、消極應對的心態，將加速用戶信任流失，南韓電商市場版圖恐怕因此重新洗牌。

