酷澎個資外洩股價暴跌 韓裔美籍董事長爭議行徑再度浮上檯面

韓國電商巨頭酷澎（Coupang）因大規模個人資訊外洩事件，股價在紐約證券交易所暴跌超過5%。

根據韓聯社報導，當地時間12月1日，Coupang Inc.在紐約證券交易所收盤價為26.65美元，較前一交易日下跌5.36%，盤中一度跌幅超過7%。這次下跌打破了連續五天的上漲趨勢，交易量更飆升至前一交易日的4.5倍，成為近一個月來最大的單日跌幅，僅次於上個月5日5.94%的跌幅。

此次個資外洩事件影響範圍高達3,370萬個帳戶，相當於四分之三的韓國人口。值得關注的是，洩漏事件規模從最初報告的數千人擴大至7500倍，且原因被指為前員工身份驗證管理不善，而非外部駭客攻擊，引發市場對酷澎內部控制和監管系統的嚴重質疑。股價暴跌被視為投資者對酷澎鬆懈危機管理體系的根本性質疑。

隨著事件發酵，酷澎創辦人兼董事長金範錫（Kim Bom-suk）的爭議再度浮上檯面。金範錫被形容為「黑髮外國人」，雖為韓裔但已移民美國並持有美國國籍。他持有酷澎公司8.8%的B類普通股，但因B類普通股每股擁有29票的投票權，使他實際控制公司73.7%的投票權。去年11月，他將部分B類普通股轉換為1,500萬股A類普通股，套現高達4,846億韓元（約103.7億元新台幣）。

金範錫每當被要求出席韓國國會時，都以居住海外等理由迴避。這種行為引發批評，認為他在享受韓國市場帶來的巨額利潤同時，卻逃避在韓國的社會責任和內部控制責任。批評聲浪指出，儘管酷澎的大部分銷售額來自韓國，並且其成長也依賴韓國消費者，但它卻因是一家美國公司，以此身份逃避其在韓國的社會責任。

酷澎在韓國的經營方式也屢次引發爭議，包括物流中心和配送中心勞動環境惡化、過度勞累致死案例，以及向使用者收取過高佣金等問題。

短期內，酷澎可能面臨高達1兆韓元（約21億4,144萬元新台幣）的罰款，以及集體訴訟造成的損失和會員大量退會，這些因素都可能損害公司獲利能力，進一步影響其股價表現。

