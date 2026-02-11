酷澎個資外洩調查出爐，謊稱3千人受害其實是3千萬！內鬼是中國籍工程師，酷澎涉滅證、延遲申報恐遭重罰

有「韓國亞馬遜」之稱的電商巨頭酷澎（Coupang）個資外洩調查出爐。韓國官民聯合調查小組 10 日證實，有多達 3,367 萬筆用戶個資遭到外洩，超過南韓總人口的一半。 《韓國時報》與《每日經濟》稱，犯案者是中國籍退休員工，利用系統漏洞狂撈資料長達數月。酷澎最初試圖淡化事件，聲稱受害人數僅有 3,000 人，結果與官方調查結果相差萬倍。針對酷澎延遲通報、甚至涉嫌刪除數據滅證，當局已委託警方介入調查。

3千萬筆個資外洩、公寓密碼全看光

2025 年 12 月，總部位於美國的電商巨頭酷澎發生大規模資料外洩事件，隨著韓國科學技術情報通訊部（Ministry of Science and ICT，簡稱科技部）介入調查，真相終於大白：超過 3,367 萬筆用戶姓名和電子郵件遭到外流，幾乎涵蓋了韓國大部分的經濟活動人口。

韓媒《每日經濟》稱，科技部分析了去年 11 月 29 日起酷澎留存的 25.6 TB 網頁連線紀錄（約 6,642 億筆數據），確認這 3,367 萬筆用戶姓名與電子郵件從「修改我的資訊頁面」中外洩。

此外，嫌犯在「配送地址列表頁面」中，查詢了用戶姓名、電話號碼、配送地址，甚至公寓大門密碼（雖有匿名化處理）等個資，次數高達 1.48 億次。雖然無法立即將這 1.48 億次的瀏覽量視為個資外洩，因為可能是同一用戶的個資被重複訪問，但資安漏洞仍令人咋舌。

由於配送地址資訊不僅是用戶本人，可能還包含其家人、熟人等第三方「收件人」的姓名、電話與地址，因此受害範圍有可能進一步擴大。

調查小組痛批，酷澎在事件初期試圖「大事化小」，去年 12 月第一時間對外宣稱「雖然有 3,300 萬個資遭存取，但只有 3,000 筆實際被儲存」，隨後追加承認 16.5 萬筆，但與最終確認的 3,367 萬筆相比，顯示該公司在資訊揭露上極不誠實。

電商巨頭酷澎（Coupang）爆個資外洩風波。（示意圖／Pixabay）

中國籍退休員工「開後門」狂撈資料

根據調查報告，外洩個資嫌犯為中國籍，曾在酷澎擔任軟體開發人員，負責設計和開發用戶身份驗證系統。他早於 2025 年 1 月就發現公司伺服器存在認證漏洞，經測試後，於同年 4 月至 11 月間，利用自動化的網頁爬蟲攻擊工具大規模蒐集、外洩資料。

《韓聯社》稱，調查小組並未揭露犯罪嫌疑人的具體身分，部分人認為，政府採取這些措施是考慮到韓國和中國之間的外交關係。

最令人詬病的是，酷澎的資安防護形同虛設。調查團指出，即便嫌犯進行了大規模的異常存取，酷澎在長達數月的時間內竟毫無察覺。甚至在先前的模擬駭客演練中，就已發現相關漏洞可能遭濫用，但公司卻未進行改善，導致門戶大開。

根據韓國科學技術情報通訊部調查報告，酷澎（Coupang）外洩個資嫌犯為中國籍，是內部退休的軟體開發人員。（示意圖，與新聞個案無關。取自photo-ac）

涉嫌滅證、延遲通報，政府將開罰

根據事發時間軸，酷澎於去年 11 月 17 日下午 4 點發現資安事故，並向公司資安長報告，卻遲至整整兩天後的 19 日晚上 9 點 35 分才向當局申報，違反 24 小時內通報的規定，最高可處 3,000 萬韓元（約新台幣 65 萬元）罰款。

此外，當局在調查初期命令酷澎保全資料、作為證據，但酷澎竟刪除了約 5 個月份的網頁連線紀錄及部分 App 存取紀錄。對此，韓國政府已正式委託警方介入調查，追究其法律責任。

雖然酷澎在去年 12 月底曾宣布，向個資被存取的 3,370 萬用戶提供總額約 1.685 兆韓元（約新台幣 370 億元）補償，相當於每人獲得面額 5 萬韓元（約新台幣 1,095 元）。補償從今年 1 月 15 日起陸續發放，可用於酷澎提供的各項服務。但這次爆發如此嚴重的資安與誠信危機，恐將衝擊消費者對平台的信任度。

