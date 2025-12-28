酷澎個資外洩 創辦人1個月後終於道歉！拒出席聽證會惹怒韓國政府

韓國電商巨頭酷澎近期爆發大規模個人資訊外洩事件。（圖／達志／路透社）

南韓電商巨頭酷澎（Coupang）爆發大規模個人資料外洩事件滿一個月後，Coupang Inc.董事長金範錫28日首度發表對國民道歉聲明，坦言公司在事故初期的應對與溝通「不夠充分」。然而，道歉並未讓爭議落幕，外界反而關注到他已向國會提交不出席30日至31日聯席聽證會的事由書，引發更多質疑。

韓國《Money Today》報導，金範錫在聲明中表示，事件發生後，酷澎第一時間鎖定洩密者並通報政府，與相關部門合作回收外洩所用設備與資料，也完整提交調查所需文件。他強調，社會上出現大量揣測與錯誤資訊，雖加深不安，但因配合政府保密要求，部分內容難以公開說明。

不過，酷澎日前的作為已引發政府不滿。25日，酷澎搶在民官聯合調查團正式公布前，自行對外發布調查說明，指出實際外洩規模約3000筆，遠低於先前傳出的3370萬筆，且資料未對外傳送。該說明甚至披露鑑識過程與洩密者供述，被視為提前公布類似「中期調查結果」。

對此，政府隨即表達遺憾。科學技術資訊通信部強調，相關內容屬於「未經調查團確認的單方面主張」，國家情報院也澄清僅提供協助，並未主導調查。政府並將跨部會應變機制升級，顯示雙方立場明顯分歧。

此外，酷澎韓文與英文聲明內容差異也引發討論。韓文版本偏向情緒性訴求，英文版本則使用「被錯誤指控」等措辭，被解讀為對海外投資人釋放法律風險降低的訊號。事實上，酷澎股價在相關說明發布後出現反彈。儘管如此，金範錫未出席聽證會的決定，仍使事件持續延燒，政府與企業之間的認知落差短期內恐難化解。

