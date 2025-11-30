酷澎個資外洩》拖12天才報案！受害人數飆7千倍 酷澎誇張行徑全曝光

酷澎爆發南韓電商史上最大資安危機！根據官方調查，酷澎早在11月初偵測到系統異常，不僅拖12天才報案，更爆出誇張的危機處理態度，先承認4,500筆資料外洩，隨後又改口高達3,370萬筆資訊外洩，這筆數字黑洞飆升7,489倍。

無視系統警鈴 酷澎延誤報案2度改口

酷澎的拖延戰術，讓南韓資安專家與主管機關大為光火。根據南韓網際網路振興院（KISA）提交的調查報告揭露，酷澎早在11月6日18時38分偵測到內部系統出現異常存取紀錄，但公司遲至18日22時52分才通報遭駭客入侵。

這一樁個資外洩案，酷澎出現長達12天的明顯延誤，讓公司不得不出面承認確實有疏失，「錯失調查的良機」。

弔詭的是，酷澎第一時間指出，疑似駭客利用「已簽名的訪問權杖」取得存取權限，幾天後又改口為內部中國籍員工所為。一連串疏失，導致中國籍員工早一步落跑離開南韓，增加警方調查難度，更讓人質疑酷澎資安態度鬆散。

受害數字暴增7千倍

除了處理態度遲緩，酷澎在資料揭露也疑點重重。最初，酷澎向主管機關通報受影響帳號僅約4,500筆，但短短幾天後，這個數字竟失控暴增7,489倍，上修至驚人的3,370萬筆。

根據韓媒報導，外界強烈質疑，酷澎在危機處理初期存在試圖低估、延遲或資訊揭露不足等問題，意圖平息輿論。更有報導指出，疑似部分資料早在6月下旬開始透過海外伺服器取用，遲至11月中旬才發現系統異常。

酷澎個資外洩不是初犯

事實上，這不是酷澎第一次發生大規模個資外洩，早在2023年曾爆出46萬筆客戶資料流出。由於酷澎在南韓還經營外送服務，同年也爆出13.5萬名外送員、2.2萬名訂餐用戶個資外洩。

酷澎一再因個資外洩遭主管機關重罰，何時能強化管理與防護機制的系統性漏洞，才能挽回消費者的信心。

