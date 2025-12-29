酷澎個資外洩 補償3370萬用戶每人逾千元抵用券

（中央社首爾29日綜合外電報導）韓國最大電商酷澎（Coupang）今天宣布，針對大規模資料外洩事件，向3370萬個帳號持有者提供總額約1.685兆韓元（約新台幣370億元）補償，相當於每人可領逾千元的抵用券。

綜合韓聯社與路透社報導，酷澎表示，今年11月底被通知個資遭外洩的3370萬個帳號用戶，每人將獲得面額5萬韓元（約新台幣1095元）抵用券。這項補償將從明年1月15日起陸續發放，可用於酷澎提供的各項服務。

酷澎創辦人金範錫（Bom Kim）昨天首次公開為資料外洩事件致歉，並承諾加快補償措施。不過，金範錫以「已有既定行程」為由，拒絕出席原定於明天與後天舉行的國會聽證會。

酷澎南韓公司臨時代表羅傑斯（Harold Rogers）發表公告指出，酷澎所有員工就個資外洩向廣大用戶道歉並深刻反省，公司此次將採取補償措施以承擔應有責任。

酷澎日前在新聞稿中指出，公司運用鑑識技術已確定一名前員工為資料外洩事件主謀，這名員工坦承犯行，並詳述取得顧客個資的過程。

酷澎表示，這名嫌疑人利用竊取的安全金鑰，存取約3300萬筆用戶的個資，但這些資料中，實際被儲存的僅約3000筆，而這些資料隨後也被嫌疑人刪除。

不過，韓國政府反駁酷澎的說法，稱這僅是酷澎單方面主張，因為由民間與公部門組成的聯合調查小組，尚未公布調查結果。（編譯：屈享平）1141229