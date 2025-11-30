酷澎個資外洩》資安風暴燒向台灣 酷澎回應了

2023年3月，酷澎狹著韓國「亞馬遜」的氣勢揮軍台灣，同年找來美國在台協會（AIT）官員站台，有了美國政府背書，讓不少網友直呼「酷澎是美商可以安心下單了。」未料，近期爆出南韓酷澎大規模個資外洩，讓台灣酷澎不敢大意。

延伸閱讀》拖12天才報案！受害人數飆7千倍 酷澎誇張行徑全曝光

以下為台灣酷澎完整聲明稿

根據目前的調查結果，沒有證據顯示Coupang酷澎台灣的消費者資料外洩。我們持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

廣告 廣告

在韓國，調查顯示客戶帳號遭外洩的規模約為3,370萬筆。遭外洩的韓國消費者資料僅限於姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，不包含任何支付資訊、信用卡號碼或登入密碼；相關重要資訊仍受到安全保護。

延伸閱讀》酷澎內鬼捅刀 南韓電商霸主打破資安黑紀錄恐重罰