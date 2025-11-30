酷澎個資外洩》酷澎內鬼捅刀 南韓電商霸主打破資安黑紀錄恐重罰

南韓電商霸主酷澎爆發駭人聽聞的個資外洩案，高達3,370萬用戶淪為受害者，規模大到打破當地個資外洩的最黑暗紀錄，更驚悚的是，這樁外洩案兇手不是外部駭客，竟來自內部員工致命一擊。

酷澎恐爆系統性失控 內鬼落跑了

南韓酷澎29日證實，高達3,370萬名用戶個人資料遭外洩，規模幾乎涵蓋全平台使用者。此案有多嚴重？從酷澎第三季財報來看，受害人數遠超過活躍交易用戶數2,470萬人。

令人震驚的是，這起事件並非一般駭客攻擊，疑似公司內部人士所為。根據韓媒報導，疑因一名中國籍員工擅自調閱資料所致，且該員工火速離職並離開南韓，導致警方調查難度飆升，讓外界質疑酷澎在聘用與內部權限審查，早已出現系統性失控。

南韓酷澎CEO認錯 恐面臨鉅額罰單

這場洩密風暴，觸及極為敏感的個資資料，包含用戶姓名、電子郵件、收件地址、電話、完整訂單紀錄，縱使酷澎重申支付資訊與信用卡號未遭外洩，但數千萬筆資料外洩，已引發消費者對冒名詐騙感到恐懼。

南韓酷澎執行長朴大俊（박대준）出席首爾市府緊急會議時，他公開向大眾鞠躬道歉，「公司在資訊安全與內部控管存在不足，導致未能妥善保護使用者個資。」至於中國籍員工洩密細節，他不願多作說明。

這一樁高達3,370萬筆的個資外洩案，規模已超越過去南韓個人資訊保護委員會（PIC）處理的最大案件——SK Telecom資料外洩事件，涉及2,324萬人。酷澎形同打破南韓資安史上最黑暗的紀錄。

為此，南韓政府緊急成立「公私協作調查小組」，南韓PIC也強硬表態，若調查證實酷澎未履行《個人資訊保護法》規定的安全管理義務，將祭出嚴厲處罰，酷澎恐面臨難以承受的鉅額罰款與監管措施。

