酷澎個資外洩4500名飆升至3370萬！規模暴增7500倍 疑「有內鬼」作祟

酷澎3370萬帳戶資料外洩，規模比原估暴增7500倍。圖／翻攝自酷澎臉書

南韓迎來史上最大規模個資外洩事件！電商龍頭酷澎（Coupang）29日證實，多達3370萬名用戶的個人資料遭到外洩，規模比先前以為僅4500筆的評估暴增7500倍，幾乎涵蓋整個平台用戶。公司初步研判可能為「內部人士」所為，警方已介入調查。

3370萬名用戶個資外洩 不包含付款資訊、信用卡號或密碼

根據韓媒報導，Coupang最新聲明指出，他們在11月18日察覺異常入侵，後續經調查發現，外洩範圍涵蓋3370萬名韓國用戶的帳戶資料，洩漏的內容包括：姓名、電子郵件地址、收貨地址、收貨電話號碼和訂單資訊，但付款資訊、信用卡號或密碼並未外洩，強調不存在財務相關風險。

Coupang初步懷疑「內部員工所為」 警方已展開調查

Coupang表示，入侵行為推測自6月24日起，有人透過海外伺服器，未經授權存取了用戶的個人資訊，目前已封鎖未經授權的存取路徑，並加強了內部監控，公司已聘請安全專家進行調查，並將繼續配合執法和監管機構的工作。

個資外洩事件首次曝光時，Coupang表示，「第三方透過未經授權的存取獲取了客戶帳戶資訊」，並且「沒有證據表明存在外部入侵」，這引發外界猜測，認為「可能是內部員工所為」，據悉，Coupang已向警方報案，指控一名員工洩漏了幾乎所有客戶的資訊，而Coupang提交的訴狀中將被告列為「身份不明的個人」。

Coupang已向警方報案，指控一名員工洩漏了幾乎所有客戶的資訊。圖／翻攝自酷澎臉書

從4500名變成3370萬！用戶極度不滿

個資外洩事件短短9天內，從4500名瞬間翻7500倍，變成3370萬，引發用戶強烈不滿，相關報導留言板紛紛湧入大量批評，「顧客受害誰該負責？」、「應該要賠償吧！」、「全都外洩了好可怕」。據了解，酷澎第三季活躍用戶約2470萬人，而此次外洩規模多達3370萬筆，意即幾乎「整個平台的用戶資料」都可能遭殃。

酷澎台灣：目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者個資外洩

對此，酷澎台灣回應，調查顯示韓國客戶帳號遭外洩的規模約為3370萬筆，外洩的資料僅限於姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址與部分訂單紀錄，不包含支付資訊、信用卡號碼或登入密碼，相關重要資訊仍受到安全保護。「目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者個資外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。」



