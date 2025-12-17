酷澎假貨頻傳1／連韓國商品傳賣假貨 品牌商喊：跟酷澎沒合作關係

酷澎台灣的貨源問題成爲現階段發展硬傷。

美商酷澎來台灣發展3年，來勢洶洶卻也爭議頻傳，不僅曾傳出電商同業全力排除來自酷澎下的大單，截斷酷澎購買後再降價轉售的可能，也面臨多家品牌商公開否認出貨給酷澎，讓酷澎的貨源問題再起爭議，而面對供貨真假疑雲持續擴大，酷澎回應相當冷靜，但也凸顯了酷澎另外2個問題：對消費者的溝通問題以及對貨源的品質及控管問題。

近日在社交平台FB與Threads上，可以看到不少來自各品牌業者官方宣布並未與酷澎有所合作，提醒消費者審慎購買，更被網友打趣形容「酷澎在台灣絕對不是擁有最多品牌商合作的電商，但應該是最多品牌商強調沒有合作的電商。」

奇士美化妝品近期公告未授權商品於酷澎銷售。（翻攝於官方FB）

南韓休閒潮牌emis在官方Threads上聲明「台灣與韓國總公司皆無與酷澎合作」。（翻攝於Threads）

其中以銷售睫毛膏產品打下知名度的奇士美化粧品，11月就在自家官方FB上鄭重公告「台灣奇士美化粧品股份有限公司目前並未授權任何商品於酷澎販售，消費者透過非授權通路購買之產品，可能無法確保品質及售後服務，亦無法提供商品真偽查證與保固。」以相當明快的方式說明自家與酷澎之間就是「沒有關係」。

而奇士美化粧品之所以大動作聲明，其實也與來自消費者質疑的聲浪有關，在酷澎購物社團中，就有消費者明確指出在酷澎所購買的眼線筆是假貨，掃描在酷澎購買的眼線液外包裝上的QR CODE，掃出來的頁面顯示有異，也讓消費者立馬決定退貨。

除了奇士美化粧品，還有起家於韓國的休閒潮牌emis也在官方Threads上聲明「台灣與韓國總公司皆無與酷澎合作，該批商品來源為中國工廠。」就是要撇清今年7月起在酷澎「火箭跨境」銷售的emis帽子來自於自家出品。

對此，本刊提供相關資訊予酷澎台灣，得到的回應為「酷澎台灣對於仿冒商品採取零容忍政策。對於在網站上所販售的商品，皆有一套完整的審查機置，來防範仿冒品和品牌侵權，以確保消費者的權益。若發現商品有疑似侵權的狀況，皆可以透過APP或網站進行檢舉。」

而酷澎台灣從「火箭速配」、「火箭跨境」一步步發展到「酷澎商城」，「火箭速配」、「火箭跨境」由酷澎對供應商採購，「酷澎商城」則是由第三方業者直接對消費者供貨，不過酷澎強調「網站上所販售的商品，皆有一套完整的審查機置。」自然包含也「酷澎商城」內的商品，酷澎同樣會請進駐酷澎商城的廠商提供貨源證明。

再者，由於酷澎掃貨方式並不限於向品牌商直接購買，也可能購買到水貨等跨境商品來台販售，此狀況並不為品牌商或是代理商所樂見，究竟是假貨還是水貨也就成為爭議來源。

資深業內人士透露，電商平台走在擴張期，勢必都得面對貨源問題，回顧本土電商momo與PChome也都走過這段路，控管供應鏈並導入把關機制成爲酷澎既要追求成長又要穩定可靠的經營難題，尤其酷澎偏好以「買斷制」操作價格，對於品牌商而言，本來就不是友好平台，如何共好更是不易，也成為酷澎要繼續壯大的一大關卡。

