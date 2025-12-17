酷澎假貨頻傳2／酷澎搶便宜推「買斷制」出包 供應商、消費者抱怨聲四起

近日供應商反應，酷澎買斷商品之後又逕自退貨，呈現「買斷制搞成寄倉制」的交易亂象。（翻攝自酷澎官網）

不少消費者對於酷澎能祭出低價商品感到好奇，而其實酷澎玩的就是「買斷制」加上補貼讓利，考驗的是對供應商的掌握，及對市場需求的敏銳度。近日供應商反應，酷澎買斷商品之後又逕自退貨，呈現「買斷制搞成寄倉制」的交易亂象。另外，對於已經習慣周到服務的台灣消費者來說，買斷制下的商品貨況不佳，加上酷澎的簡易包裝不耐碰撞，以及為消費者詬病的貨品到府卻隨意放置，讓價格優勢光環逐漸退散的酷澎，得更為務實的面對消費者的反饋並強化供應與配送鏈。

「買斷制」是助攻酷澎登入韓國和台灣市場取得價格優勢的跳板，不過近期供應商傳出，酷澎對「買斷制」的態度有所轉變，原先以「買斷制」出貨的商品，卻突然遭酷澎單方面退貨，且中間未先知會便逕自決定，演變成廠商以較市場行情低廉的買斷價供貨，卻未被兌現買斷之實，時隔多月又退還給廠商，反而成為供應商的陳年庫存。

酷澎此舉令不少供應商大感不滿，也對酷澎的管理能力表示質疑，甚至直指酷澎未遵循「買斷制」行規，與酷澎今年雙11與雙12業績未如過往熱烈有關，以及酷澎將重心轉移到推動「酷澎商城」有所關聯。

供應商透露，酷澎買斷制是採「系統自動最低價採購」，也就是價低者得，部分業者更將酷澎視為出清庫存的通路，也讓酷澎上的商品貨況與保存期限受到消費者討論，加上酷澎出貨求快，在包裝上較為簡易，不一定會以緩衝包材包覆商品，收到商品的消費者也開始反應「商品貨況不佳」、「商品碰撞不完整」，也成為酷澎退貨率逐漸成長的原因之一。

酷澎在台發展3年，客戶漸多卻也面臨到貨商品狀況不佳與配送等問題。

加上先前傳出酷澎合作的物流業者，將商品直接放在消費者家門口就離開，不僅會因風吹日曬影響商品保存，甚至會演變成貨品遺失等問題，在在都是酷澎登台得直面的不足之處。

在價格優勢光環逐漸退散下，酷澎對於「買斷制」的交易管控影響著台灣供應鏈對酷澎的信賴，而「買斷制」下提供的商品品質，也成為消費者評價酷澎的重要考量，酷澎勢必得務實調整，才能在台灣市場打下穩健根基。

針對「買斷制」卻又退貨給供應商，酷澎方面則是回應「對酷澎台灣而言，與供應商維持良好合作關係始終是我們最重視的核心。我們一貫致力於提供清楚、順暢的溝通，共同建立互信的夥伴關係。當有退貨需求時，我們都會提前與供應商溝通；若商品存在瑕疵，或與雙方約定的規格有所不符，我們也會依據合約規範協助辦理退貨事宜，確保雙方權益都能獲得妥善保障。」

