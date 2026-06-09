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酷澎公益規模再升級，擴大舉辦員工捐血公益行動。（酷澎公司提供）

記者陳華興／桃園報導

美商Coupang酷澎持續深耕台灣，再度響應捐血公益行動，於九日在台北辦公室及桃園物流中心接連舉辦員工捐血活動，並首次將活動場域延伸至Coupang酷澎物流中心，鼓勵物流夥伴共同參與，不僅代表活動規模的升級，更具體展現物流中心在酷澎營運與企業文化中的重要角色。

酷澎台灣環境安全暨衛生長Mark Ross表示：「企業公益的力量，來自每一位員工願意共同參與。今年透過物流中心夥伴的加入，讓企業公益行動不再侷限於辦公室，而是進一步擴展至支撐日常物流營運的第一線團隊，我們期待酷澎的公益規劃與日常營運更緊密連結，這也象徵了酷澎在台灣的公益動員能力持續成長。」

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台灣長期面臨季節性血荒，廣大醫療體系的備血壓力始終存在，衛生福利部過去曾呼籲健康民眾養成定期捐血習慣，共同維持國內血液安全庫存；台灣血液基金會亦持續公布各區血液庫存狀況，提醒社會大眾關注血液供需。酷澎將捐血納入年度公益規劃，正是希望透過企業內部動員，積極響應公共衛生需求，並以制度化、規模化的方式支持醫療體系。

對酷澎而言，捐血不僅是公益行動，也與企業環安衛及員工健康管理理念相呼應。物流中心夥伴長期投入第一線營運工作，健康與安全是維持穩定營運的重要基礎。透過捐血活動前的衛教、資格確認與基本健康檢測，員工可進一步關注自身血壓、脈搏、血紅素等健康狀態；酷澎也鼓勵同仁在專業評估與自身條件許可下，以安全、合宜的方式參與公益，將健康意識落實於日常工作文化。