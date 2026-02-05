酷澎又陷個資外洩風暴！3千萬用戶問題未解，另有16.5萬用戶「收件地址」外流

南韓電商龍頭酷澎（Coupang）5日再次發表聲明，針對2025年11月爆發、3370 萬名用戶個資外洩事件，經過最新深入調查後，發現有另外16.5萬個帳號，也存在個資外洩的問題。

KBS電視台引述酷澎官方說法，這批新追加發現的外洩資訊範圍，主要集中在用戶自行輸入的「收件地址」。

酷澎特別強調，本次發現的16.5萬筆資料外流，並非新的入侵引起，而是聯合調查小組在回溯2025年底事故過程時，從隱藏路徑中、追蹤找出的遺漏數據。他們目前已完成，對相關受害客戶的個別通知。

廣告 廣告

儘管外洩規模持續擴大，酷澎仍試圖止血並安撫市場情緒。聲明中更特別指出，個資外洩並不包含登入密碼、支付卡片資訊、訂單清單，以及韓國住宅特有的「共同玄關入口密碼」。

但即使沒有上述資訊，資安專家依然警告，由於外洩資料包含個人姓名與手機門號，光是這兩項就可能大幅增加用戶，捲入語音詐騙或簡訊詐騙的風險。

更多風傳媒報導

