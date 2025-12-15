酷澎台灣負責人傳不到一年閃辭！公司回應

▲酷澎台灣市場負責人Sandeep Karwa傳出已經離職。酷澎今（15）日針對此事間接證實。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美商酷澎前陣子才發生WOW會員免運強制扣款爭議，近日又爆出資安風暴，再傳出今年2月剛上任的酷澎台灣市場負責人Sandeep Karwa已經離職。酷澎今（15）日針對此事給出一個巧妙回應，表示各項業務運作均維持正常並獲得充足資源支援，似乎也間接證實閃辭的消息。

酷澎日前才發生在台灣推出訂閱制的「WOW會員」，不少消費者埋怨每月59元月費免運的機制有問題。

近期再爆出韓國酷澎出現大規模個資外流事件，事件也引發多起二次受害，近10天釣魚詐騙報案已達229件。酷澎從一開始僅稱4500多筆個資外洩，9天後改口多達3370萬筆，幾乎等同於所有顧客個資外流。

廣告 廣告

而此事引發公眾極大關注與批評，酷澎執行長朴大俊也因此決定辭去所有職務，為這場風暴負起全部責任。朴大俊坦言，對事件的發生及後續處理讓國人失望，深感歉意。

如今供應鏈又傳出2月才上任的印度籍Sandeep Karwa已離職，媒體報導，這位被供應鏈廠商評為「操作靈活但不熟捻台灣市場的台灣市場負責人」，目前在其個人求職社群平台LINKEDIN頁面上，仍顯示為在職狀態。

對此，《NOWNEWS今日新聞》記者詢問酷澎，酷澎表示，由各部門主管組成的營運委員會持續提供整體性的策略指引與決策支持。各項業務運作均維持正常並獲得充足資源支援，未來也將進一步推動酷澎在台灣市場的長期、穩健發展。

酷澎接下來台灣市場負責人將改派誰來接手還不可知，但可以確定的是，酷澎在會員訂閱制、物流運送，以及資安風暴等仍有許多問題尚待解決，對新上任的台灣負責人無疑是一大挑戰，考驗新上任負責人的能力。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

響應勞動部「友善家庭」政策 Coupang酷澎物流中心津貼升級

韓國酷澎逾3000萬個用戶「個資外流」 台灣官方公告調查進度

2年增資逾350億元！投審會准酷澎增資 用在台經營業務、倉儲租賃