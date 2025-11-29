酷澎台灣：沒有證據顯示台灣消費者資料外洩

（中央社記者潘智義台北29日電）韓國酷澎（Coupang）今天表示，已確認近期個資外流的帳號達3370萬個。酷澎台灣表示，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。

韓聯社報導，韓國酷澎日前向政府相關當局通報，僅4500個帳號個資外流，但酷澎今天宣布，確認共有3370萬個帳號的個資皆外流，增加了7萬5000倍之多，這個數字實際上等同幾乎所有客戶的個資都遭外流，

酷澎台灣表示，在韓國，調查顯示客戶帳號遭外洩的規模約為3370萬筆。遭外洩的韓國消費者資料僅限於姓名、電話號碼、電子郵件地址、寄送地址及部分訂單紀錄，不包含任何支付資訊、信用卡號碼或登入密碼；相關重要資訊仍受到安全保護。

酷澎台灣指出，目前沒有證據顯示酷澎台灣的消費者資料外洩，將持續調查此事件，並與頂尖獨立資安公司的專家進行合作。（編輯：林克倫）1141129