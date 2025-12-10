酷澎執行長因個資外洩辭職！ 南韓警搜查酷澎總部

南韓電商巨酷澎爆發個資外洩，執行長朴大俊今天正式宣布請辭。而南韓警方則是派員突襲酷澎總部搜查，要調查涉嫌洩密的中國籍前員工。

韓國電商酷澎，大量個資外洩後，爭議持續延燒。（示意圖／shutterstock達志影像）

南韓電商巨頭酷澎近日爆發嚴重個資外洩危機，執行長朴大俊在輿論壓力下已正式宣布請辭。南韓警方隨即採取行動，派員突襲酷澎總部展開搜查，目的是調查一名涉嫌洩密的中國籍前員工。此事件導致酷澎在短短5天內流失超過200萬用戶，並將面臨來自駐韓美軍和美國留學生的集體訴訟風險，凸顯企業資安管理的重要性與嚴重後果。

廣告 廣告

南韓電商巨頭酷澎的個資外洩事件持續發酵，執行長朴大俊已正式宣布請辭。與此同時，南韓警方展開強制調查行動，派員突襲酷澎位於首爾松坡區的總部，搜扣大量證物。警方人員從酷澎總部搬出一箱又一箱的證物，面對記者提問時並未做出回應。

此次調查的重點對象是一名中國籍前員工，他已被列為個資外洩事件的主要嫌疑人。然而，令外界更加質疑的是，酷澎在此危機之下仍被爆出繼續招募中國工程師的消息，遭到外界批評根本欠缺基本的安全意識。酷澎的用戶對這次事件反應強烈。一位受害消費者表示，想要取消服務非常困難，必須一直滑到頁面最底下，而進入後也不知道該如何操作。由於個資外洩事件的嚴重性，酷澎掀起了大規模的退訂潮，短短5天內就流失了超過200萬用戶。

事件的影響已經擴大至國際層面。據傳，至少有160名駐韓美軍和美國留學生計劃在下週針對酷澎在美國的總公司提出集體訴訟。這場資安危機不僅重創了酷澎的商業信譽，也將面臨來自國際的法律挑戰，凸顯了企業在資訊安全管理上的重大責任。

更多 TVBS 報導

詐騙集團盯上「酷澎」用戶！ 大樓玄關密碼驚傳也外洩

原來是內鬼！個資外洩查陸籍前員工 「酷澎」股價暴跌

南韓20多歲男子越南遇害 屍藏行李袋 疑同鄉殺害

南韓拐童頻傳！再傳80歲老翁試圖誘騙12歲女童

