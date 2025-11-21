酷澎增資台灣247億元 經濟部准了

經濟部投審司今天同意酷澎增資台灣247.5億元。廖瑞祥攝



經濟部投審司今（21）日召開投資審議會，會中通過2件外商來台投資案、6件對外投資案、1件赴陸投資案；其中，美商COUPANG INC.透過英商子公司COUPANG ASIA INVESTMENT LTD，以約新台幣247.5億元，認購酷澎增資股份，從事電子商務服務。

日商住友化學株式會社（SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED）以1億200萬美元（約新台幣31.2億元）受讓取得聯仕電子化學材料股份有限公司股份，從事提供半導體產業所需的高純度化學品。

今天會中也通過6件對外投資案，包括欣興電子增資泰國UNIMICRON （THAILAND） CO., LTD. 泰銖24億元（約7,540美元），從事印刷電路板製造銷售業務。

元太間接增資美國 E INK CORPORATION 1億美元，從事電子墨水研發與製造業務。

泓德能源獲准投以澳幣2.09億元（約1.4億美元），間接增資澳洲 ZEBRE PTY LTD. ，從事儲能與電力銷售及發電事業。

美時化學以6.58億美元，間接收購美國NEW ALVOGEN GROUP HOLDING, INC.全數股權，從事西藥製造、藥品及醫療用品零售業務。

群創光電以日幣1,405.5億元（約9.3億美元）間接受讓日本PIONEER CORPORATION 股權，從事車載主機、車用音響系統及車用鏡頭製造、車用導航軟體提供業務。

文曄科技獲准以4.7億美元，受讓茂宣企業所持有新加坡 FUTURE ELECTRONICS INC. （ DISTRIBUTION ） PTE. LTD.49% 股權，受讓後持有 100%股權，主要從事半導體、被動元件及相關電子零組件的批發及零售，電子元器件的分銷與服務。

在上市（櫃）公司對中國大陸投資部分，台光電以大陸台光電子材料（昆山）股份有限公司的資本公積近1億美元，做為增資股本增資該公司，從事印刷電路黏合片、銅箔基板(CCL)、鐵基板、有色金屬複合材料 等輔助材料的產銷業務。

