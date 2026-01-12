酷澎大危機！南韓官員重批「掠奪性經營」 停業與變更總裁調查雙管齊下

南韓電商龍頭酷澎Coupang再度爆出重大危機。（酷澎提供）

南韓公正交易委員會委員長朱丙起今（12日）在專訪中針對電商巨頭酷澎（Coupang）的多項違規疑雲釋出強硬訊號。朱丙起明確表示，針對酷澎近期發生的個人資料外洩事件，目前正與科學技術情報通信部及個人資料保護委員會進行聯合調查。他強調，委員會將依據個資外洩對消費者造成的損害程度及救濟可能性下達改正指令，若酷澎未能切實履行指令或無法有效落實救濟，官方不排除將研議祭出最嚴厲的「營業停止」處分。

《韓聯社》報導，除了個資安全問題，酷澎的商業模式也面臨高度質疑。朱丙起指出，酷澎長期以來為了維持「最低價競爭」所產生的虧損，疑似存在轉嫁給入駐供應商的不公平交易行為，這被他嚴厲斥責為「掠奪性的商業形態」，朱丙起透露相關審議結果將於近期公布。

廣告 廣告

此外，委員會目前也同步針對酷澎涉嫌虛假宣傳會員折扣、強迫外送平台商家提供最惠待遇，以及刻意簡化加入卻惡意阻撓會員退會等爭議進行密集調查。

在企業監管結構層面，酷澎的「實質總裁」認定問題再次浮上檯面。朱丙起透露，委員會在每年的例行審查中，將重點放在Coupang Inc.議長金範錫及其親屬是否實際參與經營。若查證屬實，委員會計畫將酷澎的法律地位由「法人」變更為「自然人（金範錫）」，此舉將強化對集團內幕交易與親屬利益輸送的監督。

朱丙起強調，為了因應數位平台利用動態定價等大數據手段進行的隱蔽違法行為，未來除了將罰款標準提高至歐盟與日本等先進國家水平外，更需加速推動線上平台產業的專項立法，以維護市場秩序與民生權益。

更多鏡週刊報導

「生死75秒」錄音曝光！濟航空難遭遇5萬隻鳥擊 機師最後嘆息令人鼻酸

李奧納多金球獎被虧「歷任女友未滿30歲」 台下苦笑大方讚主持人有料

甜點名店取名「青堤」遭刷一星負評 店家喊「沒政治立場」：單純比較好唸而已