酷澎恐停業？物流中心放無薪假 員工憂裁員

▲酷澎台灣市場負責人Sandeep Karwa傳出已經離職。酷澎今（15）日針對此事間接證實。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國電商平台酷澎（Coupang）日前疑遭中國員工，外洩3370萬用戶個資，韓國公平交易委員會揚言，不排除祭出停業處分。而昨有消息傳出，酷澎物流子公司已經對9個物流中心發布「自願無薪假」，員工也擔心恐有裁員潮。

酷澎日前爆發用戶個資外洩事件，韓國國會科學技術情報放送通信委員會17日針對此事舉行聽證會，酷澎創辦人金範錫並未現身，只有韓語能力不流利的新任執行長羅傑斯（Harold Rogers）出席，但難以回答問題。外界批評酷澎不負責任，韓國公平交易委員會主委朱丙起19日則在電視節目表示，若消費者遭受任何經濟損失，當局會要求酷澎進行彌補，如果業者無法妥善處理，可勒令暫停營業或罰款替代。

韓媒報導，全國物流中心工會證實，截至18日，酷澎物流子公司已對9個物流中心實施「自願無薪假」（VTO）措施，這通常是在物流量較低的時候實施，如假日或促銷檔期結束之後。但有工會幹部透露，仁川物流中心近期的物流量幾乎減半，年底通常是電商旺季，此時鼓勵放無薪假相當罕見，可見個資外洩事件嚴重打擊消費者信心。

受影響的不只有物流中心，連辦公室的內勤人員也人心惶惶，由於目前酷澎沒有發布任何公告，加上正值績效考核的時候，員工焦慮情緒高漲。酷澎集團工會Cou-nion相關人士表示，「工會成員每天打電話詢問公司狀況」。酷澎採用4級相對評分制度，每年評分最低的10%人員必須離職，由於現在公司可能要面臨倒閉，員工擔心今年開除的比例會升高。

[단독] 쿠팡 물류센터 9곳 ‘무급휴가’ 돌입…사무직도 ‘칼바람’ 우려

