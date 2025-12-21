酷澎慘了？創辦人不出席聽證會 南韓公平會撂狠話：不排除「勒令停業」

酷澎爆發大規模個資外洩，外界認為其高層沒有負起責任。路透社資料照



據南韓媒體週六（12/20）報導，南韓酷澎大規模個資外洩案延燒，近日國會舉行聽證會，酷澎創辦人金範錫仍不出席，遭外界批評不負責任，南韓公平交易委員長朱炳基鄭重警告，如果酷澎未能恢復消費者的損失，不排除祭出勒令停業處分。

據《朝鮮日報》報導，南韓酷澎爆出3370萬筆用戶個資外洩，遭到社會嚴厲批評，本月17日南韓國會舉行聽證會，酷澎韓裔美國籍創辦人兼「全球CEO」金範錫，與醜聞爆發時擔任南韓酷澎執行長的朴大俊，均不出席。

酷澎派出臨時執行長羅傑斯（Harold Rogers）及資訊安全長馬提斯（Brett Mattis），由於兩人不熟悉韓語，無法完整回答議員問題，外界批評酷澎高層，不敢出面負責。

南韓公平交易委員長朱炳基（주병기，音譯）本月19日，出席KBS的電視節目，並表示：「將進行紛爭調解、訴訟支援等程序，救濟受害的消費者」、「對於消費者的財產損失，酷澎必須採取恢復措施，否則不排除對酷澎下達勒令停業處分。」

朱炳基說明，必須確認在網路交易過程中，消費者的資訊是否遭到盜用，「聯合調查小組正在進行調查，追究個資外洩的責任，是最優先事項。」

不過，在南韓境內，酷澎是最大網購平台，如果遭到勒令停業，影響範圍廣大，朱炳基提到，除了勒令停業之外，還有祭出罰款等其他選項。

