酷澎推1新功能「台灣人才懂」 實測網頁、APP都能通

注音符號被稱為只有台灣人才懂的暗號，台灣美商Coupang酷澎昨（2日）宣布，針對台灣用戶開發「注音搜尋」技術，只要輸入「ㄉ」、「ㄋ」等注音符號，就會出現電腦、尿布等相關商品搜尋字串，縮短尋找商品的時間，不論是電腦網頁或是APP，都能使用。

酷澎指出，台灣是全球唯一使用注音符號做為中文輸入基礎的華語市場，搜尋模式獨特，因此開發了「注音搜尋」技術，將37個注音聲符、韻符與站內熱門關鍵字比對，透過AI演算法生成更貼近搜尋意圖的關聯詞。

酷澎舉例，只要輸入「ㄉ」注音符號，系統就能即時推測需求，優先呈現電池等高度相關商品，大幅縮短找到商品的時間，提升購物效率。《中時新聞網》編輯也在手機APP與電腦網頁上實測，輸入「ㄋ」後，會出現尿布、奶粉、暖暖包、奶茶等商品名稱；輸入「ㄐ」則會出現膠原蛋白、醬油、酒精濕紙巾、即溶咖啡等搜尋字串。

若是想找綠茶，則需要輸入「ㄌ」與「ㄩ」，才會在搜尋字串最下方看到相關產品名稱；想找湯匙，也需要「ㄊ」與「ㄤ」，才會出現。

此外，酷澎指出，在物流端也同步因應台灣郵遞區號3+3碼制度，於配送系統中建立更細緻的區域分類，透過更精準的編碼，提升配送時效與準確度。

