酷澎洩個資遭調查 投資人要求美方介入：李在明親中、南韓如委內瑞拉

南韓政府調查酷澎，引發美國投資人不滿。酷澎示意照。路透社資料照



據南韓媒體今天（1/23）報導，南韓酷澎去年爆發大規模個資外洩後，遭該國政府調查，不過，調查引發美國投資人不滿，美國投資公司已向美國貿易代表署（USTR）提出請求，指出南韓政府差別對待美國企業，更批評南韓總統李在明親中，南韓的做法有如委內瑞拉，要求美國政府展開措施因應。

據韓媒《中央日報》報導，南韓酷澎去年底爆出3370萬筆用戶個資外洩，遭到南韓政府調查，由於酷澎的總部「Coupang Inc.」位於美國，母公司為美國企業，韓方調查引發美國投資人不滿。

廣告 廣告

投資酷澎的兩家美國公司於本月22日（美國時間），向美國貿易代表署（USTR）提出請求，指控「南韓政府差別對待美國企業」，希望美方展開調查並提出因應措施。

提出要求的美國投資公司為Greenoaks與Altimeter，這兩家企業指出，南韓總統李在明與執政黨「共同民主黨」，是「親中反美勢力」，南韓政府之所以對酷澎進行調查，就是因為酷澎威脅到中國競爭對手的市場支配地位，南韓才將行政權作為武器使用。

兩家美國企業批評，南韓政府的行動，是在委內瑞拉與俄羅斯等集權主義的「敵國」內，才會出現的狀況。川普政府近期才使用軍事力量，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）。

兩家投資公司已將「仲裁意向書」，同步寄送給美國司法部與南韓政府，以啟動「投資者與國家爭端解決機制」（ISDS），在寄送文件中，明確將李在明列為收件人。

對於3370萬筆用戶個資外洩事件，美國投資人主張，這是「有限的資料外洩」，但南韓政府卻以此為由，試圖剝奪一家成功美國企業的能力，「這起非法行動，已經導致數十億美元的美國投資蒸發」、「南韓持續違反韓美自由貿易協定（FTA）與國際法，我方有權要求賠償。」

更多太報報導

日本今天解散眾議院！「16天超短選戰」正式開跑 高物價、黑金議題受矚

關係鬧僵！加拿大總理反擊「我們不靠美國」 川普撤回和平委員會邀請

徒手攀爬101若發生意外也將實況播出？Netflix透露兩大安全機制