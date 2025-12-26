酷澎火箭跨境日本熱銷榜 OPPO RENO 15陪你

▲「火箭跨境」集結多款日本人氣熱銷商品熱鬧登場，從零食、泡麵到保健補給一次備齊。（圖／ Coupang酷澎提供）

[NOWnews今日新聞] 跨年不只看煙火，美商Coupang酷澎要讓消費者吃好、玩好、拍好！「火箭跨境」集結多款日本人氣熱銷商品熱鬧登場，從零食、泡麵到保健補給一次備齊；同時，OPPO 年度壓軸新機 RENO 15 系列同步亮相，成為迎接新年的話題焦點。

美商Coupang 酷澎日本跨境熱銷排行 TOP 30 顯示，食品類商品占比超過三成，以餅乾、零食最受歡迎，其次為泡麵、料理包等沖泡食品；此外，納豆激酶與膳食纖維粉包等保健商品，也成功擠進榜單，成為跨年熬夜族的補給新選擇。

▲Coupang 酷澎「火箭跨境」的日本選品，涵蓋人氣泡麵、地方特產、機能保健食品與特色風味飲品。（圖／Coupang 酷澎提供）

交通部觀光署統計指出，日本持續蟬聯台灣民眾出國旅遊人次最多的目的地；而搜尋引擎公布的 2025 年台灣熱搜「快速竄升住宿地點」中，海外熱門選項同樣以日本為主。長期旅遊熱度與文化熟悉度，也帶動台灣消費者對日本食品與保健商品的高度喜愛與信任。

Coupang 酷澎「火箭跨境」的日本選品，涵蓋人氣泡麵、地方特產、機能保健食品與特色風味飲品，並串接 EZ Way 關貿網路全數位化報關系統，讓台灣顧客僅需透過手機即可輕鬆入手日本優質商品。同時，Coupang 酷澎推出每月 59 元的WOW會員訂閱方案，提供「火箭速配」與「火箭跨境」全面無門檻免運，購物更加便利。

▲Coupang酷澎火箭跨境日本直送大人氣商品，送禮自用超便利！（圖／Coupang酷澎提供）

白色戀人、雪茄蛋捲人氣日貨直送 吉伊卡哇限定款餅乾限量補貨

北海道經典風味、日本伴手禮代名詞「白色戀人餅乾」酥脆貓舌餅乾包覆巧克力夾心、牛奶巧克力雙口味甜蜜分享；同樣來自北海道，奶香濃郁、細緻奢華的「YokuMoku 雪茄蛋捲」30入禮盒裝，自用送禮都大方。呆萌療癒的「吉伊卡哇藍絲帶印花鐵盒餅乾」人氣角色吉伊卡哇與小八漫畫風格包裝，受到粉絲熱烈搶購，限量補貨上架。

日本保健與美妝商品同樣深受顧客信賴，透過火箭跨境直送到府。「meiji 明治膠原蛋白粉補充包」為日常美麗應援；含納豆菌培養萃取物的「YUWA 納豆激酶膠囊」協助維持健康順暢。台日網友熱烈推薦的「Melano CC 維他命 C 酵素深層潔淨洗面乳」與「Sastty 利尻昆布白髮用修護染髮劑」，亮麗氣色迎接新年。

免稅名額別浪費！每人每半年 6 次、單筆完稅金額新台幣 2,000 元以下免稅，把握 2025 年最後封關，國際熱銷好物現在就買，通通帶回家！

▲Coupang酷澎同步全台於12月26日開賣OPPO Reno 15系列新機，打造2萬5千元價格帶最高規格使用體驗。（圖／Coupang酷澎提供）

OPPO Reno 15新機伴新年 指定機型酷澎豪氣送酷澎幣2500元

跨年夜派對必備超強照相神機， OPPO 最新手機年末壓軸上市，12月26日酷澎同步全台開賣OPPO Reno 15 Pro Max、Reno 15 Pro、Reno 15系列。凡於2026年1月31日前購機登錄 OPPO 官網，即可獲得 12 個月延長保固、螢幕意外保險，還有Reno專屬極光配件禮盒原廠限量贈送，指定機型再加贈 OPPO 官網配件購物金，最高回饋 2,500 元。Coupang 酷澎同步加碼回饋 Reno 15 Pro Max 顧客，獨家贈送酷澎幣 2,500 元，雙品牌優惠合計最高可享 4,500 元購物回饋。

OPPO Reno 15 系列打造2萬5千元以內手機價格帶最高質感體驗，頂級規格Reno 15 Pro Max機身為1.15mm極窄邊框搭配95.5% 螢幕比例，享受更大視野、更沉浸式影音體驗。相機配置同樣挑戰極限，搭載2億像素主鏡頭與同級唯一50MP超廣角前置鏡頭，動態拍攝支援超防震 4K HDR，細膩捕捉跨年夜的精彩瞬間。

