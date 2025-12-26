酷澎火箭跨境日本熱銷榜 OPPO RENO 15陪你
[NOWnews今日新聞] 跨年不只看煙火，美商Coupang酷澎要讓消費者吃好、玩好、拍好！「火箭跨境」集結多款日本人氣熱銷商品熱鬧登場，從零食、泡麵到保健補給一次備齊；同時，OPPO 年度壓軸新機 RENO 15 系列同步亮相，成為迎接新年的話題焦點。
美商Coupang 酷澎日本跨境熱銷排行 TOP 30 顯示，食品類商品占比超過三成，以餅乾、零食最受歡迎，其次為泡麵、料理包等沖泡食品；此外，納豆激酶與膳食纖維粉包等保健商品，也成功擠進榜單，成為跨年熬夜族的補給新選擇。
交通部觀光署統計指出，日本持續蟬聯台灣民眾出國旅遊人次最多的目的地；而搜尋引擎公布的 2025 年台灣熱搜「快速竄升住宿地點」中，海外熱門選項同樣以日本為主。長期旅遊熱度與文化熟悉度，也帶動台灣消費者對日本食品與保健商品的高度喜愛與信任。
Coupang 酷澎「火箭跨境」的日本選品，涵蓋人氣泡麵、地方特產、機能保健食品與特色風味飲品，並串接 EZ Way 關貿網路全數位化報關系統，讓台灣顧客僅需透過手機即可輕鬆入手日本優質商品。同時，Coupang 酷澎推出每月 59 元的WOW會員訂閱方案，提供「火箭速配」與「火箭跨境」全面無門檻免運，購物更加便利。
白色戀人、雪茄蛋捲人氣日貨直送 吉伊卡哇限定款餅乾限量補貨
北海道經典風味、日本伴手禮代名詞「白色戀人餅乾」酥脆貓舌餅乾包覆巧克力夾心、牛奶巧克力雙口味甜蜜分享；同樣來自北海道，奶香濃郁、細緻奢華的「YokuMoku 雪茄蛋捲」30入禮盒裝，自用送禮都大方。呆萌療癒的「吉伊卡哇藍絲帶印花鐵盒餅乾」人氣角色吉伊卡哇與小八漫畫風格包裝，受到粉絲熱烈搶購，限量補貨上架。
日本保健與美妝商品同樣深受顧客信賴，透過火箭跨境直送到府。「meiji 明治膠原蛋白粉補充包」為日常美麗應援；含納豆菌培養萃取物的「YUWA 納豆激酶膠囊」協助維持健康順暢。台日網友熱烈推薦的「Melano CC 維他命 C 酵素深層潔淨洗面乳」與「Sastty 利尻昆布白髮用修護染髮劑」，亮麗氣色迎接新年。
免稅名額別浪費！每人每半年 6 次、單筆完稅金額新台幣 2,000 元以下免稅，把握 2025 年最後封關，國際熱銷好物現在就買，通通帶回家！
OPPO Reno 15新機伴新年 指定機型酷澎豪氣送酷澎幣2500元
跨年夜派對必備超強照相神機， OPPO 最新手機年末壓軸上市，12月26日酷澎同步全台開賣OPPO Reno 15 Pro Max、Reno 15 Pro、Reno 15系列。凡於2026年1月31日前購機登錄 OPPO 官網，即可獲得 12 個月延長保固、螢幕意外保險，還有Reno專屬極光配件禮盒原廠限量贈送，指定機型再加贈 OPPO 官網配件購物金，最高回饋 2,500 元。Coupang 酷澎同步加碼回饋 Reno 15 Pro Max 顧客，獨家贈送酷澎幣 2,500 元，雙品牌優惠合計最高可享 4,500 元購物回饋。
OPPO Reno 15 系列打造2萬5千元以內手機價格帶最高質感體驗，頂級規格Reno 15 Pro Max機身為1.15mm極窄邊框搭配95.5% 螢幕比例，享受更大視野、更沉浸式影音體驗。相機配置同樣挑戰極限，搭載2億像素主鏡頭與同級唯一50MP超廣角前置鏡頭，動態拍攝支援超防震 4K HDR，細膩捕捉跨年夜的精彩瞬間。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
2共機、2空飄氣球聖誕節擾台！國軍嚴密監控應處
絕版跑車破相！法拉利488GTB遭騎UBike男童擦撞 驚人維修費曝光
孫藝真「懷雙胞胎」預知夢成真！意外預告她與玄彬雙雙得影帝影后
其他人也在看
陳幸妤「私下真面目」牙醫學弟說了！超反差特質曝光
政治中心／綜合報導前總統陳水扁2008年卸任總統，儘管已過去17年，但時至今日「前第一家庭」各個成員的動向，仍是全台民眾關注的焦點之一。「網紅牙醫」史書華日前就在社群上傳一段10多年前的舊片段，透露「前第一千金」陳幸妤是自己的學姐，並點出對方私下「兩大特質」跟鏡頭前超反差。民視 ・ 16 小時前 ・ 333
余家昶妻女發5點聲明：停止合成家屬照片
[NOWnews今日新聞]27歲嫌犯張文19日在台北車站、中山商圈犯下震撼社會的隨機攻擊案，造成3名無辜民眾身亡，其中包括英勇擋刀的57歲余家昶，阻斷了張文後續以汽油彈攻擊，避免更大傷亡。而余家昶的遺...今日新聞NOWNEWS ・ 49 分鐘前 ・ 19
（專訪）連晨翔當爸認了！「房事」壓力不小 揭婚後不跟爸媽住原因
連晨翔、方志友在TVBS影集《舊金山美容院》飾演無血緣兄妹。連晨翔上個月迎女當爸，自曝父親是他心中的「全能偶像」，數學、理財到拍戲的台語教學，都是爸爸手把手教學。多年前已在樹林置產的連晨翔，談到買房過程顯得十分真性情，被問及是否為現金買房，他高八度驚喊：「怎麼可能一次付清，又不是買車。」他說雖然是在自由時報 ・ 3 小時前 ・ 2
人不會無緣無故罹癌！醫生發現：得癌症的人，幾乎都離不開「這6點」
人不會無緣無故罹癌，這是越來越多醫師在臨床與研究中得到的共同結論。許多人一聽到「癌症」二字，直覺反應是恐懼與錯愕，總覺得疾病像是突然降臨，但醫師指出，癌症幾乎從來不是一夕之間發生，而是多種風險長期累積後的結果。換句話說，身體並不是突然出問題，而是在日復一日的生活選擇、環境暴露與體質背景中，被一步步推向高風險狀態。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 116
台日高中對抗賽／意外甲子園冠軍投手被打退 幫忙吸水在日本是應該做的
中信盃台日高中棒球對抗賽25日新莊棒球場開打，晚間黑豹旗冠軍平鎮高中以2：2與日本九州聯隊和局收場，九州先發投手新垣有絃僅投2.2局就被平鎮高中打退場，賽後九州總教練加藤慶二坦言，新垣有絃是陣中的王牌投手「沒想到會被台灣打的那麼輕鬆...」三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 12
為何王ADEN這麼慘？家長還原校唱當天「大跳真相」：難怪會被抵制
歌手王ADEN日前受邀前往桃園某高中舉辦校園演唱會，表演過程中因一名女學生突然上台熱舞，打斷演出流程，他當場蹲下並露出不悅表情，相關畫面事後被剪輯上傳至社群平台，引發網路熱議。事件持續延燒後，王ADEN接連被取消台北、宜蘭跨年演出，演藝事業受到不小衝擊，網路輿論也呈現兩極化。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 52
原計畫聖誕節發動攻擊 張文提早行動原因曝光
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／台北報導 恐攻魔人張文上周五在捷運北車、中山站南西商圈丟擲煙霧彈、隨機殺害3人。警方反覆抽絲剝繭調查發現，張文早在本月13日有預定大同區的千慧旅館作為「作戰總部」，但他還埋藏伏筆，另外也預定大同區的紫園飯店，預定聖誕節入住，警方表示，這兩間飯店都是同時間下訂，但最後因存款不足無法刷卡付款，張文只能以現金訂下千慧旅館。 本月19...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 60
朱孝天道歉了！開撕F3、阿信翻車慘遭網友灌爆 他下秒「直接關留言」
「F4」成員朱孝天開撕相信音樂，於個人粉絲群連環爆料多個黑幕，並表明已前往國台辦配合調查，引發軒然大波。然而事件才消息延燒一天，昨（25）日深夜他突然態度大轉變，坦言自己在遭受網路暴力後情緒失控，發表有失妥當的言論，與國台辦有關言論也並非事實，並向外界致歉。朱孝天道歉後微博淪陷，遭中國網友罵爆，不料他竟直接將留言區關閉。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 45
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 141
南珉貞聖誕夜被求婚「嫁了」101點燈羞捧玫瑰花甜笑 幸福模樣粉全炸鍋
韓籍啦啦隊女神「富邦三本柱」南珉貞來台發展近2年，人氣一路攀升，成為球迷心中最具代表性的韓籍啦啦隊員之一。今年她第一次在台灣度過聖誕節，昨（25）日她社群平台instagram曬出多張捧著玫瑰花的高空夜景美照，畫面流出「被求婚」幸福氛圍，瞬間引發粉絲們紛紛炸鍋。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 6
首位歸化中國NBA球星傳放棄國籍 李凱爾發聲解釋了
首位歸化「中國籍」的NBA(National Basketball Association，美國職業籃球聯賽)籃球明星李凱爾（Kyle Anderson），最近被發現官網國籍被登錄為「美國」，引發中國球迷熱議，今天李凱爾透過經紀公司對外澄清，NBA登錄是「出生地」，至於歸化國籍沒有改變。太報 ・ 22 小時前 ・ 9
張文金主竟不只媽媽！疑有打工「郵局金流曝光」
社會中心／楊佩怡報導27歲嫌犯張文１９日在北捷、中山商圈一帶，投擲煙霧彈、縱火並持刀攻擊路人，釀4死（含嫌犯）11傷的悲劇。隨著警方深入調查，張文在台北沒工作，警方追查金流發現張母近3年來，陸續匯款共82萬給張文生活。然而他戶頭裡卻有幾次的小額存款，目前還不知金流來源。此外，張文生前不僅砸近10萬元買電競筆電外，更訂閱血腥漫畫；因此警方懷疑，張文背後的金主恐不止張母一人。民視 ・ 1 天前 ・ 28
國產百萬純電休旅Bria終於問市 鴻華先進漲7%歡慶
鴻華先進歡慶新車發表？鴻華先進-創（2258）昨日迎來新車「Foxtron Bria」發表，也是收購納智捷後首發，新車定價最低為89.9萬元。今（26）日台股開盤鴻華先進立刻迎來漲勢，股價一度觸及43.7元、漲幅達7.7%，攀上近一個半月來高點。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 11
這一天真的來了！鴻海造車賣車一條龍 Foxtron Bria 89.9萬起登場！
上週鴻華先進（Foxtron）以7.876 億元收購納智捷（Luxgen）100% 股權，內容還包含Luxgen母公司資產、旗下五間銷售公司、銷售據點、公司人員等。這場交易讓台灣汽車產業進入重要轉折，箇中有何重點？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 3 小時前 ・ 5
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 4 天前 ・ 14
林靜儀出局了？民進黨南投縣長神秘人選曝光
民進黨2026年南投縣長參選人選傳出重大變動，原本呼聲最高的衛福部次長林靜儀及立委羅美玲均被排除在名單之外。今（25）日傳出可能由一名出身草屯、目前在北部執業的醫師接棒投入選戰，為南投選情帶來新局面。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 96
白營再失1將！陳諭韋「宣布退出民眾黨」痛訴原因 黨部證實了
民眾黨近來風波不斷，前主席柯文哲因涉入「京華城案」而頻繁出入法院；現任黨主席黃國昌也因「狗仔隊風波」捲入爭議，面臨司法訴訟。沒想到今（25）日再度傳出消息，在台中市北屯區原本有意代表白營參選市議員的陳諭韋，已經正式辦理退黨，並提交聲明書！三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 160
NBA(影)／太不科學！米歇爾「死亡隔扣」全場傻眼 「一吃四」轟34分難救騎士
體育中心/蔡晴景報導耶誕大戰率先登場的克里芙蘭騎士與紐約尼克之戰，打到讀秒階段才分出勝負，最終由尼克以 126 比 124 取勝。但過程峰迴路轉，米歇爾（Donovan Mitchell）還在最後關頭上演「死亡隔扣」，且一人突破四道防守技驚四座。FTV Sports ・ 1 小時前 ・ 5
鴻喜菇別再直接丟進滾水煮！ 專家揭「1個NG動作」害鮮味、營養全流失
鴻喜菇因為料理方便、口感獨特，是許多菜餚中大受歡迎的食材。然而，在「汆燙鴻喜菇」這個步驟中，可能已經讓它的美味減半了。對此，蔬菜專家分享「烹調鴻喜菇時常見的意外陷阱」以及「讓鴻喜菇不流失營養、更加美味的料理方法」。 鴻喜菇不要「從滾水開始煮」才是正確做法 在超市裡隨時都能買到的鴻喜菇，無論是義大利麵、炒菜或湯品等各式料理，都相當好用。其中，作為料理前置步驟，「先汆燙」的做法也相當普遍。然而，把鴻喜菇放入已經滾沸的熱水中，其實是NG的。 風味與營養會流失？ 當鴻喜菇放入滾水中時，因為急劇的溫度變化，細胞容易破壞。因此，鴻喜菇原本的鮮味與香氣會隨著水分一同流失。此外，水溶性的維生素與營養素也會因此喪失，導致好不容易攝取的營養白白浪費。 最大限度引出鮮味的料理方法？ 那麼，要如何讓鴻喜菇的美味發揮到最大呢？ 1、從冷水開始煮煮鴻喜菇時，從冷水開始加熱是關鍵。藉由慢慢提高溫度，鴻喜菇的細胞較不容易破壞，鮮味也能被牢牢鎖在裡面。 2、蒸或炒除了汆燙之外，其他料理方式也很推薦： ．蒸：使用蒸鍋或微波爐，可以將鴻喜菇的鮮味與香氣緊緊凝縮．炒：用油炒的話，能引出鴻喜菇的香氣，享受彈牙的口感 3、不要把常春月刊 ・ 1 天前 ・ 2
冷氣團直灌「1小時降1度」半個台灣急凍還沒完…氣象署揭最冷時段
受大陸冷氣團影響，今（25）日晚間起全台氣溫明顯下探，預估今晚至明（26）日清晨為此波最低溫時段，中部以北及宜蘭低溫約12至14度，南部及花東約14至16度、空曠地區仍可能更低。前氣象局長鄭明典稍早也指出，不少測站都有平均降溫超過每小時下降1度，台北測站已經出現14度，達標冷氣團，他也說「繼續看還能降多少？」截至今晚7時，台北於傍晚5時許出現13.2度。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 1