酷澎爆史上最大外洩 3370 萬帳號受害

（記者周德瑄／綜合報導）韓國最大電商酷澎近日爆發史上罕見的大規模個資外洩事件，受影響帳號高達3370 萬筆，幾乎等同其全體活躍用戶，引發消費者不安與輿論震動。公司指出遭未經授權存取的資料包含姓名、電子郵件、配送電話與地址，以及部分訂單紀錄，但強調支付資訊與信用卡號仍受到保護。外洩疑似自六月下旬就已開始，駭客透過海外伺服器持續取用近五個月，酷澎卻在十一月中才發現異常，使風波進一步升高。

圖／酷澎承認超過 3370 萬帳號資料遭未授權存取。（翻攝酷澎官網）

酷澎最初向主管機關通報受影響帳號僅4500筆，9天後卻上修至3370萬筆，暴增數千倍，外界質疑公司在處理過程中是否存在低估、延遲或資訊揭露不足的問題。南韓科學技術資訊通信部已成立調查團深入追查，警方也正式受理報案，個資保護委員會強調若確認酷澎未履行保護義務，將依法懲處。

廣告 廣告

酷澎表示已封鎖未授權存取管道並強化監控，並聘請外部資安專家協助調查，同時提醒用戶警惕冒名聯繫的詐騙風險。這起事件規模甚至超越 SK Telecom 先前涉及兩千三百多萬名用戶的紀錄，成為南韓史上最具代表性的個資外洩事故之一。酷澎台灣則回應，經目前調查並無證據顯示台灣消費者資料遭波及，相關檢測仍在持續進行。

更多引新聞報導

68歲男硬闖人妻家「抽插得逞」 強拉手撫摸生殖器 喊：給1千舔下面，娶你當小老婆

北海道獵殺960頭熊「焚化爐燒不完」！熊熊專用太平間也冰不下

