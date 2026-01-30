酷澎爆大規模個資外洩案臨時代表現身 涉嫌毀滅證據遭警方調查

南韓電商巨頭酷澎爆3370萬筆客戶資料外洩。（圖／路透社）

南韓電商龍頭酷澎（Coupang）2025年底爆發大規模個人資料外洩事件，臨時代理執行長羅傑斯（Harold Rogers）因涉嫌銷毀證據多次被傳喚未到，今（30）日下午首度以嫌疑人身分到案，接受警方調查。經成立專案小組約1個月後，終於正式展開調查。

根據韓媒《韓聯社》報導，首爾警察廳酷澎調查專案小組今日下午傳喚羅傑斯到案說明，羅傑斯首度現身，抵達警察廳後僅以英文簡短表示，酷澎將一如既往全力配合韓國政府的調查，也會誠實接受警方詢問，隨即進入偵訊室，未回應韓媒關於外洩規模與是否認罪等提問。

相較於不久前在國會聽證會上，曾對議員情緒激動、語氣強硬的態度，羅傑斯此行顯得格外低調。外界分析，主要因為他已經兩度拒絕警方傳喚後，第三次才出面應訊，選擇避免講太多，可能是為降低爭議擴大。同時酷澎相關調查已延燒為韓美貿易與外交層級關注議題，也使公司高層更傾向採取保守應對策略。

警方指出，羅傑斯涉嫌在個資外洩事件後，對外發布自家調查結果，宣稱僅約3千筆資料遭外洩，卻被質疑藉此干擾政府與警方調查。經南韓警方調查結果，確定有約3370萬個用戶受影響，外洩個資包含姓名、地址和電子郵件；受害者規模與酷澎提供的數量有巨大差距；因此警方懷疑酷澎曾私下接觸在中國的涉案人士，並回收筆電進行內部鑑識，意圖隱匿或縮小事件規模。

此外，羅傑斯先前在國會聽證會上聲稱，自行調查是依國家情報院指示進行，但相關說法已遭國情院否認，警方也不排除追加偽證相關責任。檢警同時調查其是否曾指示淡化2020年過世的酷澎物流員工工安責任。

由於調查需透過口譯進行，警方預期訊問時間將相當冗長。外界關注羅傑斯是否在調查結束後再度出境，以及警方是否視案情進展進行二度傳喚。另一方面，勞工團體與公民團體當天也發起行動，自酷澎總部步行至青瓦台周邊，呼籲政府徹查個資外洩與企業責任問題。

