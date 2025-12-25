酷澎聲稱南韓只外洩3000個資並已全刪 韓政府駁斥「並未核實」

南韓酷澎網站。翻攝南韓酷澎官網



酷澎（Coupang）因為其南韓顧客資料庫多達3370萬客戶個資外洩醜聞，遭到南韓一致砲轟，政府揚言要撤銷營業執照。酷澎週四（25日）卻突然聲稱，作案者只有偷走3000人個資，而且已經「自行銷毀」。政府主管機關對此說法存疑，強烈抗議。

負責調查此個資洩露案的南韓科學技術情報通信部週四聲明說，此一事件仍在調查中，酷澎週四提出的主張，並未獲得當局證實。

南韓科學技術情報通信部更進一步表示，對於酷澎在調查進行期間「單方面揭露」未經證實的主張，已向該公司提出強烈抗議。

週四南韓酷澎在新聞稿中表示，已透過數位鑑識證據鎖定一名涉嫌洩露數據的前員工，該員已坦承罪行，並詳細說明了其存取客戶資訊的過程。

該公司指出，嫌犯利用竊取的安全密鑰獲得存取約3300萬個帳戶的基礎客戶資料權限。然而，實際上僅有約3000個帳戶的數據被嫌犯存檔，且隨後已由嫌犯自行刪除。

酷澎聲稱，沒有證據表明任何客戶數據被分享或傳輸給第三方。目前已扣押所有用於存取和儲存客戶資訊的設備，包括一顆硬碟。

根據酷澎的說明，被存取的資訊包括客戶姓名、電子郵件地址、電話號碼、住家地址及其他細節，但是支付資訊、登入憑證或海關清關碼等敏感資訊並未遭到洩漏。

此一事件完全觸怒南韓民間輿論以及政府朝野。在酷澎週四發表聲明前，已有媒體報導指出南韓總統府週四將召集相關政府官員，對酷澎案召開緊急會議。

南韓總理李在明先前呼籲，對於酷澎大規模個資洩漏，應施以最嚴厲的懲罰。

