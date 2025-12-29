酷澎賠償客戶個資遭外洩 提供自家抵用券挨批

南韓電商龍頭酷澎(Coupang)今天(29日)宣布，將就近來發生的大規模客戶資料外洩事件，向3,370萬名用戶提供總金額達1兆6,900億韓元(約11.8億美元)的補償方案。這起事件已引發酷澎用戶與南韓國會議員的強烈不滿和譴責。

酷澎表示，受影響的用戶將獲得5萬韓元(約35美元)的抵用券。在這項方案公布前一天，酷澎創辦人金範錫(Kim Bom)首度就上個月的資料外洩事件公開致歉，並承諾加速補償措施。不過，金範錫以預定行程為由，拒絕出席預計於30日與31日舉行的國會聽證會。與此同時，酷澎僅提供只能在自家服務與平台使用的抵用券作為補償方案，引發外界批評聲浪持續升高。

隸屬於執政黨共同民主黨的國會議員、國會科學通訊委員會主席崔敏姬(Choi Min-hee，音譯)在臉書發文表示，酷澎是在「把沒有人在使用的服務綁定在(賠償)抵用券裡」，批評酷澎把不受歡迎的服務以抵用券作為補償。

她並指出，酷澎似乎試圖將這場危機轉化為商業機會。

消費者倡議團體「韓國消費者團體協會」(Korea National Council of Consumer Organizations )表示，酷澎的補償方案是在嘲弄消費者，淡化資料外洩的嚴重性，形同將事件包裝成促銷機會，而非真正的補償作為。

針對外界對補償方案的批評，酷澎回應表示，不再進一步評論。

南韓國會計畫自30日起，針對酷澎的客戶資料外洩事件舉行為期2天的聽證會。(編輯：沈鎮江)

