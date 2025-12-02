酷澎逾3千萬用戶個資外洩 鎖定1中籍離職員工涉案

南韓電商爆發史上最嚴重的資安破口，有韓版亞馬遜之稱的酷澎，3370萬用戶個資遭外洩。

酷澎執行長朴大俊表示，「我想向所有酷澎客戶及大眾，對此造成的任何不便，表達我最誠摯的歉意。」

客戶的姓名、地址、電話號碼和電子郵件帳號全數外流，雖然公司第一時間強調，不含信用卡等付款資訊和登入密碼，但數量龐大引發譁然，酷澎股價1日應聲暴跌。

首爾警方表示，目前已掌握幕後黑手使用的IP地址，正追查動向，酷澎也認定，是曾擔任驗證系統開發團隊的中國籍前員工所為，目前人已經離開南韓。

朴大俊說：「這目前正在調查，我們積極配合警方及相關政府機關，隨著調查持續推進，我相信事情會更加明朗。」

警方表示，嫌犯6月底就發動資安攻擊，換句話說，內鬼外洩個資長達5個月，酷澎竟然毫不知情。總統李在明要求監管機關開罰，據傳酷澎可能面臨1兆韓元的天價罰款，部分用戶也計畫集體訴訟。有韓媒報導，已經出現酷澎二次受害者。

自稱酷澎員工在電話中說道，「這裡是酷澎官方活動通知，只要觀看、訂閱、按讚酷澎的影片一次，就能獲得豐富好康。」

陸續有民眾接到自稱酷澎的活動通知電話，但官方證實都是假的。

南韓人工智慧安全研究所所長金明周指出，「詐騙分子會利用能換得金錢的資訊，而且通常不會立即犯案，而是過段時間再用個資行騙。」

專家警告，越晚洩漏的個資暗網價格更高，因為被害人通常無法及時防範，外洩的個資還可能遭重複利用，酷澎和受害用戶面臨的詐騙風險正不斷疊加。

