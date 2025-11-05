酷澎雙11時薪不香了！1天最高4000元 電商理貨員薪水《太報》報你知

酷澎徵求臨時理貨人員。翻攝酷澎官網



不少消費者在等待一年一度的雙11電商購物節，除了各大平台紛紛祭出價格戰外，更有不少打工族，拚在短短的天數中，能爭取最高的時薪。今年618購物節酷澎（Coupang）曾祭出「時薪720元」的超殺薪資，吸引不少民眾搶破頭應徵。不過，最新的雙11，酷澎時薪換算最高約478元，一天最高可賺4000元。另外，電商龍頭momo購物也祭出時薪最高287元，若工作20天就能領近5萬元。

事實上，酷澎作為台灣電商平台的挑戰者，除了產品的價格要夠殺外，就連理貨員時薪也成為話題，就在618年購物節之前，一名網友在Threads上分享自己的真實打工經驗，表示自己日前應徵酷澎位於桃園觀音的倉儲臨時工，選擇晚班時段、時薪720元，上班3天總共入帳1萬7280元，掀起網路討論。

當時行銷作家王乾任分析酷澎策略，表示酷澎618開720時薪的徵人策略，「這招真的很厲害！」他細算說，350個名額、一天5000多元，總共就是一天花費100多萬，「順便買到了全網全通路宣傳＋社會好印象，超賺的！」王乾任更感嘆：「可惜這麼簡單粗暴直接而有效的行銷方法，台灣廠商想不到。」

今年雙11之前，酷澎再度於Google廣告、臉書等管道下廣告，為雙11招募「臨時專案人員」。酷澎臨時人員需求日是到11月13日（星期四）為止，日班時薪210元、夜班時薪240元。另外，當日做滿8小時有700元至1900元的津貼。

換算下來，酷澎臨時人員如果加計時薪，夜班做滿8小時者，最高一小時可領約478元，工作一天約賺進4000元，若上工3天，大約可進帳1萬2000元，已經比618購物節時大約少了5000元。

另外，電商龍頭momo在1111人力銀行的招募訊息，可以看到momo在10月16日至11月20日雙11期間，各時段時薪通通上調40元。但時薪依各倉儲有所不同，若以最高的蘆竹區理貨人員薪資，薪水最高的夜班時薪是287元。另外也有滿任獎金：10天+1500元；20天+3500元。

因此，momo的臨時人員，若趁這一波雙11機會，夜班工作滿20天，且工作滿20天獎金3500元，可趁這一波賺進4萬9420元。

至於一般店家的電商，也在雙11期間徵求臨時理貨員，如屈臣氏也祭出時薪230元；火箭物流也祭出時薪240元找揀貨包裝人員。若剛好有打工賺錢需求，民眾不妨趁機賺個紅包錢。

