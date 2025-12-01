酷澎「內鬼大搬空」！ 陸籍前員工偷走3千多萬筆用戶資訊

電商酷澎爆出大規模個資外洩，中國籍前員工被控涉案。（圖：酷澎臉書）

知名電商「酷澎」（Coupang）驚爆大規模個資外洩，南韓媒體今（1）日報導，涉案的是1名前中國籍員工，曾在酷澎內部擔任「認證業務負責人」，負責處理公司的機敏資料，事發後離開南韓，已回到大陸。南韓調查機關表示，不排除有特定國家在背後發動攻擊。

南韓電商龍頭酷澎爆發大規模客戶資料外洩事件，約3370萬筆帳戶的個人資訊遭到未經授權存取，包括姓名、電子郵件、配送地址和電話號碼外洩，客戶的訂單紀錄也受影響。

酷澎強調，客戶的付款細節、信用卡號碼和登入憑證不受影響，調查也未發現台灣消費者的資料有遭到外洩。

酷澎證實，核心嫌疑人是1名中國籍的前職員，事件發生後即離開南韓，迄今仍未回到南韓接受調查。

值得注意的是，嫌犯的犯案時間點雖然是離職之後，但他仍持有工作期間，在酷澎內部使用的「簽章密鑰」，而這個密鑰並未被停用或更新，酷澎正進行內部檢討，全力防堵漏洞。